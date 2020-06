Retiran la aplicación que detecta títulos de origen chino - Mobile World Live

La aplicación Remove China Apps, lanzada desde India para identificar los servicios desarrollados en China que están instalados en cada smartphone, parece ganar terreno con rapidez en el país y ha acumulado millones de descargas a los pocos días de su lanzamiento, especialmente en la India, que mantiene una disputa territorial con China en la región de Cachemira.

Pese a ello, y aparentemente a instancias de desarrolladores chinos, Google ha retirado la aplicación de la Play Store, sin dar ninguna explicación para ello.

OneTouch AppLabs, con sede en India, ha desarrollado el servicio Remove China Apps y explica en su sitio web que dicha aplicación debe enmarcarse en la campaña Make in India del primer ministro Narendra Modi.

La firma declara que su aplicación identifica las aplicaciones susceptibles de eliminación, pero no las desinstala de manera automática. No obstante, no muestra software preinstalado.

También explica que el servicio se lanzó el 17 de mayo para dispositivos Android y ha acumulado un millón de descargas durante sus diez primeros días.

NDTV informa de que el día 2 de junio había superado los 5 millones y se halla a la cabeza de la clasificación de aplicaciones gratuitas de Google Play en India.

El medio también menciona otro servicio, Mitron, que está en auge en el país como alternativa a la red social china TikTok.

TechCrunch informa de que las descargas se han producido sobre todo en India, pero que Mitron también está cobrando fuerza en Australia.