Primer vistazo a la Cloud City de TelcoDR en el MWC21 - Mobile World Live

Danielle Royston, promotora de la nube pública, ha dado a conocer los primeros detalles del aspecto que tendrá su enorme espacio de 6.000 metros cuadrados en el MWC Barcelona 2021, asegurando que ya hay lista de espera para las empresas que desean demostrar sus servicios en la llamada Cloud City, o ciudad de la nube.

Mediante un hilo de tuits, Royston ha publicado un vídeo con el diseño inicial del recinto, que acogerá espacios de demostración y de reunión.

Want to see something cool? Check out #CloudCity! #MWC21 pic.twitter.com/Ah5vYCacKk

— Danielle Royston (@TelcoDR) April 28, 2021