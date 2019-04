Orange y ZTE llevan a cabo en Valencia la primera llamada 100% 5G de Europa

Utilizando equipos del suministrador ZTE, la operadora Orange ha completado en Valencia la que considera primera llamada de voz y datos “con tecnología 100% 5G” utilizando la arquitectura Stand Alone (SA), que permite a los operadores construir una red 5G independiente de la infraestructura 4G.

Para realizar esta llamada completamente 5G se han empleado una estación base 5G NR (New Radio), una red core 5G y terminales de prueba, alcanzándose una velocidad de bajada de datos de 876 Mbps con un terminal de usuario y 3,2 Gbps con 12 terminales de usuario operando simultáneamente en la misma celda. La tecnología utiliza la solución comercial 5G de extremo a extremo de ZTE y se ajusta al estándar 3GPP SA Release 15.

De este modo se diferencia de las experiencias anteriores con arquitectura Non Stand Alone (NSA), como la primera llamada 5G del mundo que Huawei y Vodafone llevaron a cabo hace un año en Castelldefels (Barcelona). En ese caso la red 5G amplía la capacidad de la 4G. Orange asegura que la de Valencia es la primera experiencia con tecnología Stand Alone en Europa.

Según Mónica Sala, directora de red de Orange, “es clave ir aprendiendo de esta tecnología nueva y disruptiva, aprovechando, mientras tanto, el margen de crecimiento que tiene nuestra red 4G, para ofrecer a nuestros clientes la mejor red 5G posible en el momento adecuado. El know how de ZTE se pone de manifiesto en este hito y nos sentimos muy orgullosos de los resultados”.

Por su parte, Xiao Ming, presidente de Global Sales en ZTE, subraya que “para nosotros es un gran placer trabajar codo con codo con Orange para la innovación tecnológica y el liderazgo en 5G. Esta duradera relación nos servirá para aprender cómo monetizar el despliegue 5G”.

Orange está llevando a cabo pruebas en torno a la tecnología 5G en Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo, Santiago de Compostela, Barcelona y Bilbao, optando en estas ciudades a las ayudas que ofrece la entidad Red.es, en del marco de ayudas del Plan Nacional 5G del ministerio español de Economía y Empresa.