Orange se compromete con África y presenta un smartphone de 30 dólares - Mobile World Live

GSMA THRIVE AFRICA 2020: En el curso de la presentación de un smartphone Android con un precio de 30 dólares (unos 26 euros) destinado a los mercados africanos, Stéphane Richard (en la foto), consejero delegado de Orange, ha pedido que la industria mejore la cooperación con las autoridades a fin de impulsar la conectividad y el uso de Internet móvil.

En una intervención que se ha enmarcado en la primera conferencia inaugural, Richard ha señalado la importancia de la conectividad tras la pandemia de Covid-19 (nuevo coronavirus) y ha destacado que la falta de Internet resta posibilidades de superar el impacto social y económico.

“Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de reforzar las desigualdades previas” y de “marginar aún más a las personas vulnerables”.

Richard ha subrayado que las operadoras podrían y deberían incrementar la cooperación con los gobiernos nacionales y los organismos internacionales a fin de ampliar la conectividad, y que un gran número de personas dispone de cobertura 3G ó 4G, pero no se conecta.

Ha añadido que “la brecha digital es mucho más importante que la de cobertura. En África hay 520 millones de personas que están cubiertas por una red de banda ancha móvil, pero no tienen acceso a los servicios porque no pueden costeárselos, el contenido no se ajusta a sus necesidades cotidianas o carecen de los conocimientos necesarios”.

En el marco de su apuesta por mejorar el acceso, el directivo ha dado a conocer el más reciente dispositivo económico de su firma, el Sanza Touch. El teléfono 4G, producido en alianza con Google, se venderá por unos 30 dólares (unos 26 euros) y estará disponible dentro de un plan de crédito a través de la aplicación PayJoy.

Será el cuarto dispositivo que use la marca Sanza, mientras que los tres primeros eran teléfonos básicos que funcionaban con KaiOS.

Lanzamiento en Etiopía

En el marco de la misma sesión, Alioune Ndiaye, consejero delegado de Orange en Próximo Oriente y África, ha expuesto los logros de la firma en dicha región y ha explicado los motivos por los que cree que le corresponde una de las nuevas licencias que vende el gobierno etíope.

Ndiaye ha destacado el historial de Orange en África en materia de conectividad, dinero móvil, servicios energéticos y apoyo a las iniciativas de capacitación digital y empresas incipientes.

Ha añadido que su empresa observa “con gran interés la oportunidad que brinda la reforma del mercado de telecomunicaciones en Etiopía iniciada por el gobierno etíope”.

“Orange está convencida de poder aportar un valor añadido a la población etíope en línea con lo que ofrece en Europa, África y Próximo Oriente, proporcionando acceso a banda ancha digital de alta calidad, lanzando ofertas innovadoras de multiservicios mediante el desarrollo de servicios para empresas y el sector público, y garantizando el acceso a Internet al mayor número posible de personas en Etiopía.”