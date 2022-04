Musk se compromete a “mejorar” Twitter desde el consejo de administración

Elon Musk se ha incorporado al consejo de administración de Twitter, lo que le permitirá participar en la dirección de la empresa. Poco antes había adquirido un 9,2% de dicha firma y se había especulado con que aspiraba a controlarla.

Twitter anunció el nombramiento el lunes 4 de abril, en un documento remitido a la Comisión de Valores de EEUU, tras confirmar que Musk se ha convertido en su mayor accionista externo a través de una inversión valorada en 2.900 millones de dólares (más de 2.600 millones de euros) según la cotización de las acciones el 1 de abril.

Se había especulado con que la compra de 73,5 millones de acciones de Twitter por parte de Musk tenía como objetivo intervenir más directamente en la gestión de la firma. El multimillonario adquirió la participación a mediados de marzo, unas semanas antes de criticar la postura de la empresa de redes sociales sobre la libertad de expresión.

Twitter ha nombrado a Musk director de Categoría II. Su mandato expirará en la junta anual de accionistas de la firma, prevista para 2024.

Musk tiene prohibido poseer más del 14,9% de las acciones ordinarias de Twitter, ya sea como individuo o como parte de un grupo, mientras forme parte del consejo y durante los 90 días después de abandonar el cargo.

Parag Agrawal, consejero delegado de Twitter, considera que la medida es positiva para la empresa.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022