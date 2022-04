Musk declina un puesto en el consejo de Twitter

Elon Musk (en la foto) ha declinado ingresar en el consejo de administración de Twitter. Así lo ha comunicado el consejero delegado Parag Agrawal, en lo que constituye un giro de 180 grados después de que el nuevo mayor accionista de la compañía pareciera estar dispuesto a ocupar un puesto de consejero tras adquirir una participación del 9,2% del capital.

Agrawal ha publicado en la plataforma el comunicado enviado al personal de la empresa anunciando la decisión. En él asegura que el consejo ha mantenido varias conversaciones con Musk y que éste se había manifestado “ilusionado por colaborar”, creyendo que como fiduciario de la compañía ofrecerle un puesto de consejero era lo más adecuado.

Sin embargo, tras anunciarse a principios de la semana pasada que Musk sería designado formalmente como consejero tras someterse a una verificación de antecedentes y formalizar su aceptación, el fundador de SpaceX y Tesla Motors ha rechazado la oferta.

Agrawal ha indicado que cree que “esto es lo mejor”.

Abiertos a aportaciones

Al anunciar que Musk sería nombrado consejero, Agrawal dijo que estaba “ilusionado” por la noticia y agregó que “tenemos claro que aportará un gran valor a nuestra junta”.

Musk le respondió entonces en ese momento diciendo que estaba ansioso por colaborar con el consejo de Twitter de cara a “introducir mejoras significativas”.

El multimillonario compró a mediados de marzo 73,5 millones de acciones de Twitter que le otorgan una participación del 9,2% de la propiedad, dando con ello lugar a especulaciones sobre su intención de influir en el funcionamiento de la empresa.

En su comunicado más reciente, Agrawal ha indicado que, si bien Musk ha declinado ingresar en el consejo de la firma, ésta “permanecerá abierta a sus aportaciones”.

“Nos enfrentamos a distracciones, pero nuestros objetivos y prioridades se mantienen. Las decisiones que tomamos y cómo las llevamos a cabo están en nuestras manos y en las de nadie más”.

Tuits fugaces de fin de semana

Musk parece estar disfrutando del protagonismo. Durante el fin de semana publicó varios tuits invitaando a sus seguidores a opinar sobre la plataforma, si bien los ha borrado posteriormente.

Para empezar, tuiteó que todos los abonados a Twitter Blue “deberían obtener una marca de verificación de autenticación” distinta a la que ya existe para verificar las cuentas oficiales y las de figuras públicas y medios de comunicación.

En otro tuit, Musk preguntaba si la sede de la empresa en San Francisco debería convertirse en un refugio para personas sin hogar, dado que los empleados han dejado de acudir a ella. También encuestó a Twitter para ver si la empresa debería prescindir de la letra ‘w’ en el nombre.

No obstante, el tuit de Musk que genera más dudas sobre la viabilidad futura de la plataforma, y que no ha sido borrado, es el siguiente, en el que destaca una serie de perfiles que tuitean muy ocasionalmente y termina preguntándose si Twitter está muriendo:

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022