Los usuarios de Twitter votan a favor de la renuncia de Musk

Elon Musk podría dejar el cargo de director de Twitter y designar a un consejero delegado para que ocupe su lugar. Así lo han reclamado los usuarios, votando en una encuesta planteada por el propio multimillonario.

Musk, que formalizó en octubre la compra de la empresa de redes sociales por 44.000 millones de dólares, ha venido dirigiéndola desde entonces en primera línea, asumiendo el mando de las operaciones diarias y despidiendo a un gran número de directivos, entre ellos el anterior consejero delegado Parag Agrawal.

En una encuesta publicada el domingo 18 de diciembre, Musk preguntó si debería dejar el cargo de director de Twitter y agregó que “cumpliría con los resultados de esta encuesta”.

Una vez cerrada la encuesta, el resultado definitivo indica que el 57,5% de los 17,5 millones de participantes ha votado a favor de que Musk renuncie a su puesto.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022