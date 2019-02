Los gigantes de la automoción apuntan a las ciudades conectadas

Las firmas de automoción BMW y Daimler han expresado su ambición de cambiar y remodelar el entorno urbano mediante la creación de una empresa conjunta valorada en 1.000 millones de euros, mientras que el director general de Smart Dubai ha explicado cómo la ciudad combina tecnologías nuevas para volverse más sostenible.

En el discurso inaugural del lunes 25 en el MWC, las dos firmas de automoción alemanas han declarado que invertirán dicha suma para facilitar a los clientes el desplazamiento sin coche propio en los entornos urbanos.

Por ahora, la empresa conjunta combina Reach Now (un servicio de reservas y gestión de rutas), Charge Now (para la recarga de coches eléctricos), Free Now (un servicio para solicitar vehículos), Park Now (para aparcarlos) y Share Now (para compartirlos).

Por otra parte, Dubai combina conectividad, IA y tecnologías de cadena de bloques para simplificar la utilización de los servicios de la ciudad y hacerla así más sostenible.

Aisha Bin Bishr (en la foto, a la derecha), directora general de Smart Dubai, ha explicado durante la sesión que su gobierno se ha impuesto el objetivo de ahorrar a sus ciudadanos 1.000 millones de transacciones con documentos de papel para finales del 2021. Ha afirmado que “el gobierno no emitirá ni solicitará documentos sobre papel. Contamos con dos años. Empezamos en el año pasado y en menos de seis meses redujimos en un 57% los documentos de papel.”

Dubai quiere efectuar la transición desde prestar 1.600 servicios a ofrecer 30 trayectos digitales. Uno de ellos podría brindar la oportunidad de adquirir un coche.

Bin Bishr ha explicado que la compra de un automóvil implica la realización de varios trámites, como por ejemplo obtener una licencia, buscar un vehículo y contratar un seguro. Dubai quiere que todos ellos puedan realizarse de una sola vez a través de internet.

Ha añadido que “el gobierno y el sector privado […] actuarán conjuntamente”.

La nueva empresa conjunta de BMW y Daimler también estará vinculada a la creación de una plataforma que contemplará las necesidades del consumidor como un todo.

Mark Berg, consejero delegado de Free Now, entiende que “todo lo que hagamos exige densidad de redes. Si queremos que la gente deje de comprar coches, necesitaremos una red de gran densidad.”

A largo plazo, las firmas citadas quieren dirigirse al mercado del coche eléctrico autónomo.