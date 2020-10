¿Los fabricantes necesitan de verdad 5G e Internet de las Cosas? - Mobile World Live

Este setiembre ha sido un mes dedicado a la fabricación.

A principios de setiembre, GSMA Intelligence organizó un seminario web para discutir si los fabricantes están interesados en nuevos servicios. En él participaron portavoces de Reliance Jio, Verizon, AWS y Siemens, una buena representación de todo el ecosistema de Internet de las Cosas. Asimismo, Mobile World Live celebró una semana temática más amplia sobre la fabricación inteligente y la Industria 4.0.

Y ¿qué aprendimos? No solo durante el seminario web, sino durante toda la semana dedicada a la fabricación. Si me lo permiten, se lo explicaré en seis partes.

Impacto a largo plazo de la Covid-19

Difícilmente podríamos prescindir de lo que está ocurriendo en el mundo entero, y que transformará para siempre el rostro de la fabricación, porque ha puesto de relieve lo necesaria que es la transformación digital. Por otra parte, Azad Singh, director global de soluciones de movilidad en Reliance Jio, también ha destacado la importancia de minimizar la presencia humana en las instalaciones de fabricación. Existe un consenso en que la crisis actual ha agudizado la necesidad de sistemas de fabricación flexibles (que se adapten fácilmente a los cambios) y la necesidad de recopilar y analizar diferentes tipos de datos. La capacidad de supervisar y acceder a distancia a las instalaciones de fabricación no había sido nunca tan importante como ahora, no solo para obtener beneficios de negocio, sino también para salvar vidas. En una investigación reciente destacábamos el impacto de la Covid-19 (nuevo coronavirus) en el sector manufacturero.

Los datos son cruciales

En numerosas ocasiones hemos escrito que el elemento más importante de la Internet de las Cosas son los datos. Estos son clave para la transformación digital. A lo largo de las sesiones de la semana se ha puesto de relieve la necesidad y la demanda de recogida de datos. Se conectan dispositivos y recursos varios (mediante múltiples tecnologías) con la finalidad de recopilar datos y ejecutar análisis que mejoren los procesos. Así entramos en un círculo virtuoso. Cuantos más datos se recojan y analicen, mayores beneficios se pueden obtener. No es de extrañar que las soluciones de Internet de las Cosas para fabricación que logran un mayor número de despliegues sean las que utilizan datos para controlar la calidad, posibilitar la automatización y simplificar la gestión de cadenas de suministro, sistemas y maquinaria (véase el gráfico a continuación, haga clic para ampliarlo). Una prueba del valor intrínseco a los datos se halla, por supuesto, en el hecho de que nuestra encuesta Enterprise in Focus muestra que el 50% de las empresas manufactureras ya utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque las empresas consiguen resultados de negocio cuando logran dar sentido a los datos.

Alianzas para alcanzar el éxito

En noticias recientes se ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración entre aliados. También cabe destacar los ejemplos que se han visto a lo largo de esta semana, como por ejemplo la presentación de Supermicro y NodeWeaver sobre el tratamiento que dan al Edge inteligente, o la explicación de Ericsson y PTC sobre su propuesta comercial conjunta. Por lo general, nos hemos quedado con la impresión de que la colaboración permite inversiones que resistirán el paso del tiempo y permitirán a las empresas aprender de los experimentos de los demás. Dicha cuestión ha sido también uno de los puntos clave de nuestra mesa redonda sobre los mejores procedimientos para digitalizar la fabricación. Khondoker Huq, director mundial de estrategia de marketing e Internet de las Cosas en SAS, ha señalado que puede ocurrir que cada uno de los fabricantes disponga de componentes que contribuyan a la solución, pero que la cooperación sea necesaria para resolverlos de verdad. Alexander Bergner, director de productos de Internet de las Cosas en TTTTech Industrial Automation, ha recordado que además la colaboración aporta valor a los clientes. Durante el seminario web, Douglas Bellin, especialista en desarrollo de negocio, industria 4.0 y fábrica inteligente de AWS, ha indicado que los clientes piden mejores prácticas y ejemplos, a fin de acelerar el despliegue y alcanzar antes el éxito.

Empezar pronto

Aunque los casos de uso comercial de 5G aún estén lejos, Moiz Badri, gerente de Productos de Internet de las Cosas de Verizon, ha recomendado empezar a trabajar ahora mismo en ese ámbito a fin de comprender cómo hay que utilizar los datos. Los ejemplos sacados de la vida real sobre los beneficios que Internet de las Cosas 5G aporta a las operaciones empresariales son clave. Verizon y AWS nos lo ilustran. Se asociaron para diseñar una solución que permitiera la computación en Edge en la red 5G de Verizon y respaldaron funciones fundamentales que antes no eran posibles, como por ejemplo equipamiento industrial autónomo y fábricas inteligentes. La 5G se desplegará en modos distintos, que irán desde el slicing de redes hasta las redes privadas especializadas, pero la realización de pruebas destinadas a hallar la modalidad óptima de despliegue de 5G ya debería estar en la hoja de ruta. Como ha explicado Chris White, director del proyecto 5GEM de la Ford Motor Company, la reciente alianza de dicha firma de automoción con Vodafone UK para crear una red 5G privada ha logrado una flexibilidad en datos superior a las que se habría conseguido con una red cableada. Richard Vincent, director de negocio de Foxconn, ha destacado que según su experiencia las redes cableadas y Wi-Fi no son siempre las mejores para recolectar datos en tiempo real. Dado que las redes privadas actuales basadas en LTE pasarán a 5G, habrá que estudiar su seguridad y robustez, y –cada vez más importante– la recolección flexible de datos a partir de equipamiento móvil.

¿El Edge acudirá al rescate?

Tradicionalmente, los fabricantes se han resistido a trasladar sus datos a la nube, por lo que la adopción de la nube en los procesos de fabricación todavía es relativamente escasa. Con todo, la pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de acceso remoto y eso es precisamente lo que permite la nube. Las empresas envían cada vez más datos a las nubes y las usan para desarrollar modelos, pero toman decisiones en la periferia para lograr una mayor agilidad en las operaciones. Y no es sorprendente que en los últimos meses se haya producido una gran actividad en dicho sector y que los proveedores de nubes formen asociaciones con operadoras para explotar las posibilidades del Edge, como por ejemplo:

La alianza AWS Wavelink no se limita a Verizon, sino que acoge también a Vodafone, KDDI y SK Telecom.

Microsoft proporciona Azure Edge Zones a operadoras como AT&T, Rogers, Vodafone, Telefónica, Proximus, SK Telecom, Telstra, NTT Communication y Etisalat, recientemente incorporada a Azure for Operators.

Google Mobile Edge Cloud, que abarca a AT&T, TIM, Telefónica y Orange.

Las propias operadoras móviles están dispuestas a explorar la oportunidad mediante la plataforma The Telco Edge Cloud (TEC), formada en marzo de 2020, y que aspira a constituirse en ventanilla única digital. La estrategia de salida al mercado aún no está plenamente definida. La GSMA busca datos sobre mercado por parte de firmas que esperan beneficiarse de los servicios de nube en Edge. Así, si desea usted más información, puede participar en esta encuesta.

Hay que pensar en los resultados, no en la tecnología

Michael Zeto, vicepresidente sénior de Boingo Wireless, ha resumido en buena medida nuestras opiniones al manifestar que las empresas quieren comprar resultados, no tecnología. En su exoplicación sobre la fábrica del futuro, anticipa que será una combinación entre redes privadas, CBRS y Edge lo que aporte valor. Pero lo que las empresas necesitan no es una discusión centrada en la tecnología. Jan Pawlewitz, vicepresidente sénior de Consultoría, Empresa Digital y Servicios de Siemens, ha señalado que las empresas piensan en el caso de negocio y en el valor. Por ello, es importante que los proveedores demuestren su capacidad de arremangarse y ayuden a construir el caso de negocio. Con este fin, Kiva Allgood, director de Internet de las Cosas, Tecnologías del Área Empresarial y Nuevos Negocios en Ericsson, ha señalado la necesidad de que la conversación no se centre en la prueba de concepto, sino en la prueba de valor.

Yo no podría estar más de acuerdo.

Según la encuesta Enterprise in Focus, los productos más importantes son los que un fabricante elabora a medida, ya que facilitan a las empresas el despliegue de soluciones que respondan a sus necesidades, y además les permiten ahorrar costes, porque las empresas buscan racionalizar el gasto y reducir el número de proveedores. El ideal sería un único proveedor que se lo suministrara todo. Los fabricantes lo reconocen. Steve Dertien, director de Tecnología de PTC, afirma que su empresa necesita “un socio de confianza para Internet de las Cosas”. Tal cosa solo será posible mediante asociaciones y cooperación entre los distintos actores del ecosistema.

– Sylwia Kechiche – analista principal, Internet de las Cosas y Empresa, GSMA Intelligence

Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas de la autora y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.