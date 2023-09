Lo que nos espera en el MWC Las Vegas

A principios de setiembre me reuní con Mike Robuck, de Mobile World Live, para hablar sobre mis expectativas para la edición 2023 del MWC Las Vegas. Mike empezó con una pregunta simple, pero profunda: “¿Qué hay de nuevo este año?” Más allá de detalles específicos sobre las novedades que van a presentarse en el MWC Las Vegas, deberíamos plantearnos, por supuesto, una pregunta de mayor alcance sobre las novedades en el sector.

En última instancia, lo uno depende de lo otro (los cambios en el sector provocan cambios en ferias y congresos), y por eso mismo se trata de un tema tan importante.

Nos hallamos ya en el segundo semestre de 2023 y es obvio que están ocurriendo muchas cosas en la industria de tecnología móvil. La 5G continúa escalando. Las operadoras siguen incrementando su presencia en sectores verticales empresariales (con y sin la 5G). Las innovaciones en redes, como por ejemplo la 5G-Advanced, reciben mayor atención, así como los nuevos procedimientos para monetizar las redes, como la exposición funciones mediante interfaces de programación de aplicaciones (API).

Mi colega James Joiner abordará gran parte de estos temas en el artículo de blog que se deriva de nuestro informe North American Mobile Economy (La economía móvil de América del Norte). Entretanto, querría hablar de tres “novedades” que seguiré de cerca, porque se trata de cuestiones de suma importancia para la industria, y también, en parte, porque estaré directamente involucrado en ellas en el MWC Las Vegas.

Sostenibilidad

Ya me imagino lo que el lector está pensando: la búsqueda de sostenibilidad en las telecomunicaciones y la telefonía móvil no es nada nuevo. Ni por asomo. Además, voy a revelar un secreto, sacado de un estudio de próxima aparición sobre las transformaciones experimentadas por las redes, para el que se ha entrevistado a personas con poder decisorio sobre redes de telecomunicaciones: las operadoras ya no consideran que la sostenibilidad sea su máxima prioridad empresarial en materia de transformación de redes, aunque siempre figure entre las tres primeras.

Entonces, ¿para qué darle tanta importancia? Pues porque la situación ha cambiado.

Cuando empezamos a escribir sobre sostenibilidad, atribuíamos la máxima importancia a la eficiencia energética de las redes. Esto tenía su lógica, porque de ahí proviene el principal impacto directo de las operadoras sobre las emisiones de carbono. Y es lo que pueden controlar con mayor facilidad (y además, los fabricantes siempre están deseosos de vender innovaciones, como por ejemplo mejoras en la eficiencia energética).

A la altura de 2023, la cuestión de la eficiencia de la red no ha desaparecido. Pero ahora se enmarca en una visión más amplia de la sostenibilidad y de las propias redes. Pensemos en el impacto de la alternativa entre procesar los datos en el núcleo o en el Edge. Pensemos en las energías renovables. Pensemos en la circularidad. A la altura de 2023, se entiende que las operadoras no tienen por qué limitarse a trabajar con estaciones base más eficientes para respaldar sus objetivos de sostenibilidad.

Es esta dinámica lo que ha llevado al equipo de GSMA Intelligence a organizar una Cumbre de Sostenibilidad para el primer día del MWC Las Vegas, con patrocinadores tan extraordinarios como AMD, Intel y Arm. Estaremos en el escenario Hub Innovation Stage del pabellón de exposiciones a partir de las 14.00 horas.

IA generativa

Vale, esto sí que es una novedad.

Cuando se celebró el MWC Las Vegas 2022, la IA generativa era una tecnología “conocida”, sin más. Pero el lanzamiento de ChatGPT, que tuvo lugar dos meses más tarde, la puso bajo el foco y llevó a innumerables competidores a presentar soluciones propias. Lo que de verdad ha provocado que la IA generativa sea un tema de conversación omnipresente ha sido su democratización.

Desde que la IA generativa está al alcance de casi cualquier persona con conocimientos básicos en el manejo de tecnología digital, su uso ha crecido a un ritmo increíble. Esto ha tenido efectos sobre las redes: ha favorecido que haya más conversaciones, mayor utilización, y ha promovido el desarrollo de casos de uso. Al mismo tiempo, todas las partes interesadas, en las empresas y en la sociedad, quieren ver progresos en la IA generativa, y también transparencia. Esto abarca tanto a empleados y altos directivos empresariales como a los gobiernos.

Esto no significa que todo el mundo (¿que alguien?) comprenda la IA generativa y tenga claro cómo hay que usarla… hoy, o en el futuro. Las empresas de telecomunicaciones se ven también en esta tesitura. Las operadoras han anunciado una serie de iniciativas y alianzas en IA generativa, como por ejemplo la Global Telco AI Alliance, pero aún no está firmemente establecido cómo y dónde se va a utilizar dicha tecnología.

No creo que surja una respuesta definitiva a corto plazo, pero sí espero que el MWC Las Vegas aporte ideas. Por eso pedí ejercer de moderador de la sesión sobre IA generativa: “¿Cuál es el papel de la operadora en la IA generativa?” A las 13.30 horas del miércoles 27, tendremos a invitados de la talla de Verizon, Ericsson, NVIDIA, Accenture y AWS en el Escenario B y todos ellos expresarán sus opiniones sobre el tema. Les expondré una serie de preguntas que considero acuciantes y espero que los asistentes hagan lo mismo.

Redes no terrestres

Las redes no terrestres (conectividad mediante drones o satélites), al igual que la sostenibilidad, no son un tema especialmente novedoso. Y al igual que la IA generativa, tampoco ocupan un lugar muy destacado en la lista de prioridades estratégicas de las operadoras. Sin embargo, su creciente presencia y el reconocimiento de lo que estas tecnologías pueden ofrecer es innegable.

Tal vez lo más importante a propósito de las redes no terrestres en el MWC Las Vegas sea la fuerza que estas están cobrando en Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en T-Mobile con SpaceX. Pensemos también en AT&T con AST SpaceMobile. Pensemos en el Proyecto Kuiper de Amazon. Nada de esto nos garantiza que la industria vaya a seguir una trayectoria determinada. El satélite, ¿será amigo o enemigo de las operadoras de telefonía móvil? ¿Existe espacio suficiente para que sobrevivan las numerosas constelaciones de satélites que compiten en la actualidad? ¿Cuánto falta para que el ecosistema de dispositivos móviles brinde soporte a la comunicación directa con el dispositivo?

Y, por supuesto, no podemos olvidar el papel de los drones en las redes no terrestres. En este caso, la situación en Estados Unidos es como uno de esos chistes de “tengo que daros una buena noticia y una mala”. La reciente actuación de la FCC (siglas inglesas de Comisión Federal de Comunicaciones, el regulador estadounidense), encaminada a otorgar licencias para operaciones con drones que operen más allá de la línea de visión, podría tener un efecto catalizador sobre la economía de drones en dicho mercado. Pero por otra parte, la comparación efectuada por GSMA Intelligence entre las regulaciones sobre drones de distintos países deja a Estados Unidos casi al final. Si no nos fijamos tan sólo en los aspectos positivos, veremos que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Si a todo esto le sumamos la inclusión del soporte de las redes no terrestres en los estándares de la 5G-Advanced, se verá bien claro por qué este es un tema de importancia crucial, no sólo en Estados Unidos, sino también en otros lugares. Al igual que ocurría con el tema de la sostenibilidad, es por esto por lo que el equipo de GSMA Intelligence ha juzgado importante organizar una cumbre en el MWC Las Vegas que profundice en estas preguntas y cuestiones.

Empezará a las 9.30 horas del primer día en el Hub Innovation Stage, también en el pabellón de exhibiciones, con el respaldo de Comtech Telecommunications y una ponencia inaugural de Paul Jacobs, consejero delegado de Globalstar. No se me ocurre mejor manera de empezar una ajetreada semana en el MWC Las Vegas y espero verles a todos por allí.

–Peter Jarich – Director de GSMA Intelligence

Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.