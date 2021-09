La percepción del público y los conflictos éticos dificultan la implantación de la IA

EN DIRECTO DESDE MOBILE 360 EURASIA, MOSCÚ: Una mesa redonda formada por expertos ha desgranado los principales obstáculos que entorpecen el desarrollo de productos y funcionalidades de inteligencia artificial (IA) en Rusia y otros países. Se ha hecho referencia a los marcos reguladores y a los temores públicos promovidos por la narrativa de ciencia ficción.

En el curso de una sesión en la que se han debatido el desarrollo, el uso y las posibilidades de la IA, los representantes de Veon, MTS y el buscador ruso Yandex han destacado una serie de problemas que frenan la implantación de las tecnologías de IA.

Alexander Kraynov, director de desarrollo de IA en Yandex, ha señalado como principales problemas la percepción pública de la IA y la falta de conocimientos que se padece en Rusia.

Ha explicado que “la opinión pública alberga muchos prejuicios y recelos. Se ha configurado a través de los medios de comunicación y de la narrativa [de ficción] científica que trata la IA, como por ejemplo dos películas, Matrix y Terminator. Pero debemos tener en cuenta las opiniones de los demás, no podemos ir con la idea de que todos son estúpidos, introduciremos la IA y todo irá bien”.

El directivo apunta que hay que destacar sus aspectos positivos para que el público pueda “aceptar sin problemas estas ideas”.

Alexander Khanin, vicepresidente de IA de MTS, ha coincidido en que faltan especialistas locales, pero también ha señalado que pocos empresarios del sector están dispuestos a respaldar los desarrollos en IA.

Khanin también ha hecho hincapié en el exceso de barreras burocráticas que afecta a las empresas rusas que exportan productos con tecnología de IA.

“Si alguien trata de ajustarse a todos los procedimientos indicados para exportar un producto con IA, por ejemplo a Kazajistán, y cumplir las exigencias de todos los organismos reguladores, se enfrenta a un verdadero reto.”

Expectativas

George Held, director digital de la operadora Veon, ha señalado que muchos casos de uso de la IA plantean dificultades éticas aún no resueltas y ha subrayado la necesidad de moderar las expectativas suscitadas por dicha tecnología.

Ha afirmado que, desde una perspectiva internacional, el reto se debe en parte a “que todo el mundo cuenta con ponerla en marcha, sin más, y que todo vaya bien”, y ha señalado que también es necesario que las firmas incipientes y los innovadores colaboren con empresas más grandes para perfeccionar la IA.

Según Held, “la IA no ofrece verdadero valor si no va acompañada de un gran volumen de datos. No es nada extraño que un pequeño grupo de innovadores tenga una idea genial, pero mientras no puedan trabajar con un gran volumen de datos, que solo puede provenir de una gran empresa, no será lo bastante eficiente. Hay que alcanzar un buen equilibrio entre firmas incipientes y grandes corporaciones.”