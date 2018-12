EN DIRECTO DESDE GSMA MOBILE 360 SERIES – AMÉRICA LATINA, BUENOS AIRES: Un informe de la GSMA revela que las operadoras están efectuando fuertes inversiones en sus redes. Si bien prevé que para el 2025 casi dos tercios de las conexiones de América Latina serán 4G, entiende que se están poniendo las bases para la era de la 5G.

En el informe, la GSMA explica que la 4G se impondrá a la 3G como tecnología móvil predominante a finales del 2018. Michael O’Hara, director de marketing, ha declarado que los consumidores de toda la región “están migrando rápidamente a los servicios 4G”, y que “el consumo de vídeo y el uso de redes sociales” están impulsando dicho cambio.

Como consecuencia, se produce un crecimiento en el tráfico de datos que “requiere inversiones significativas en redes, con el objetivo de sostener los servicios digitales nuevos y los ya existentes. Contamos con que las operadoras de movil efectúen inversiones de capital (CapEx) de casi 47.000 millones de dólares (unos 41.414 millones de euros) entre 2018 y 2020 para llevar a cabo la modernización de las redes previa a la transición a la 5G”.

Con todo, O’Hara entiende que el éxito dependerá de que se pongan en práctica políticas flexibles que promuevan la continuidad de las inversiones de las operadoras en redes.

Detalles

En el informe The Mobile Economy: Latin America and the Caribbean 2018, la GSMA explica que a mediados de 2018 había 442 millones de abonados individuales de móvil en América Latina y el Caribe, y pronostica que dicha cifra alcanzará los 517 millones en 2025.

Con todo, indica que los niveles de suscripción varían mucho de un mercado a otro. Mientras diversos países, como Argentina, Chile y Uruguay, se aproximan ya a la penetración plena, otros como Guatemala, Honduras y Nicaragua todavía cuentan con mucho margen para la futura expansión de las suscripciones.

O’Hara observa que “aún tendremos que trabajar mucho para garantizar la inclusión digital de millones de ciudadanos, y que éstos se beneficien de las oportunidades sociales y económicas que se encuentran en la red. Por ello, es esencial que la industria móvil pueda colaborar con los gobiernos y otras partes interesadas para eliminar las barreras que obstaculizan la adopción de Internet móvil, como por ejemplo los impuestos y tasas excesivos que la hacen menos asequible y dificultan el acceso.”