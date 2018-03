La inclusión digital empieza por el documento de identidad

Sigve Brekke, consejero delegado de Telenor Group, afirma que la carencia de un documento de identidad es uno de los principales obstáculos para la inclusión digital. En una de las sesiones del 26 de febrero (“Creating a Better Future for Everyone”, “Crear un futuro mejor para todo el mundo”), el directivo ha destacado que 1.100 millones de personas en todo el mundo no tienen documento de identidad de ningún tipo.

Brekke afirma que “desde el punto de vista de las administraciones, es como si no existieran. Piensen cómo afecta eso a derechos tales como la asistencia médica y la educación. Piensen en lo que ocurre cuando los gobiernos planifican las escuelas, los hospitales y el personal médico. Piensen en lo importante que es la posesión de un documento de identidad para los niños recién nacidos, en lo necesario que es para combatir el matrimonio infantil, el trabajo infantil, el tráfico de niños.”

Telenor tratará el problema de la carencia de documentos de identidad en los mercados emergentes donde tiene presencia, sobre todo en Bangladés, Pakistán y Birmania.

Brekke ha explicado que los niños de Pakistán pueden registrarse ahora en cooperación con UNICEF mediante una aplicación móvil diseñada específicamente para ello. Se introducen datos tales como el nombre y la fecha de nacimiento, y se envían a la base de datos. A continuación se recibe un SMS con el número del documento de identidad.

Telenor planea inscribir a 700.000 niños en Pakistán durante 2018. Brekke afirma que durante los próximos 2-3 años se registraría a unos 7 millones de niños en Pakistán, Bangladés y Birmania, en cooperación con las autoridades de cada uno de dichos países.

La firma se enfrenta a un problema de grandes dimensiones. Tan solo en Pakistán hay unos 60 millones de personas sin registrar. Pero Brekke está dispuesto a hacerle frente. Explica que “la inclusión digital empieza con el documento de identidad”.

Telenor también colabora con gobiernos, ONG y organismos de asistencia en el seguimiento de los desplazamientos de seres humanos –mediante datos anonimizados– sobre mapas especiales en los que la mayor concentración de luz indica mayor concentración de personas. Así es posible dirigir con mayor eficacia el suministro de ayuda humanitaria en desastres y emergencias.

Enrica Porfcari, directora de Sistemas de Información en el Programa Mundial de Alimentos, explica que la colaboración con operadoras de telefonía móvil y el recurso a los datos masivos para determinar la posición de las personas es clave en el transporte de comida a los lugares donde sea necesario.