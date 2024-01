La presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Jessica Rosenworcel (en la foto), ha advertido a las firmas de automoción y a las operadoras de móvil sobre el posible uso indebido de las tecnologías de los coches conectados para acosar y hostigar a las víctimas de violencia de género.

Rosenworcel se ha dirigido por escrito a AT&T, T-Mobile US y Verizon para preguntarles por sus actuales servicios de coche conectado y su tratamiento de los datos de geolocalización. También ha solicitado información sobre si las operadoras se ajustan a la Acción sobre Conexiones Seguras de 2022.

También ha remitido cartas a nueve de las principales firmas de automoción del mercado estadounidense, a fin de solicitarles “detalles sobre los sistemas de coche conectado que ofrecen, los planes existentes para apoyar a las supervivientes en sus esfuerzos por alejarse de los agresores y el tratamiento de los datos de geolocalización de los consumidores por parte de las empresas”.

En una carta a Ford Motor Company, la FCC detallaba cómo podrían utilizarse las aplicaciones, dispositivos u otras funciones conectadas para rastrear la ubicación de un vehículo en tiempo real o en su historial anterior.

La carta citaba un reportaje publicado en 2023 en The New York Times, en el que se explicaba que una mujer había sido objeto de rastreo por parte de su ex pareja mediante los servicios conectados vinculados al automóvil que ella conducía.

Rosenworcel ha explicado que las supervivientes de violencia doméstica y malos tratos no deberían hallarse en la disyuntiva entre renunciar a sus vehículos y permitir que las acosen y perjudiquen quienes pueden acceder a sus datos y conectividad.

Ha señalado que la FCC “colaborará con los líderes de las industrias automovilística y del móvil en la búsqueda de soluciones al problema”.