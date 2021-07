Huawei duplica su inversión en formación

Huawei ha destinado 150 millones de dólares (más de 125 millones de euros) adicionales a formación de talento durante los próximos cinco años, y prevé que dicha financiación beneficie a más de 3 millones de personas en los países donde la firma tiene presencia.

En el curso de su intervención en el foro Tech and Sustainability: Everyone’s Included (Tecnología y sostenibilidad: todo el mundo está incluido), Liang Hua (en la foto), presidente de Huawei, ha explicado que el programa Seeds for the Future Programme 2.0 (Semillas para el Futuro 2.0) ayudará a estudiantes universitarios y jóvenes en general a desarrollar sus capacidades en tecnología digital.

Ha afirmado que dichas capacidades “no son tan solo el fundamento de la economía digital, sino también un derecho humano básico formulado por las Naciones Unidas”.

Huawei puso en marcha sus primeros programas de desarrollo del talento en 2008. Por aquel entonces ofreció becas y organizó competiciones tecnológicas y formación. La firma ha explicado mediante una declaración que lleva invertidos más de 150 millones de dólares, que han beneficiado a unos 1,5 millones de personas en 150 países distintos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha sido uno de los patrocinadores del acto, en el que han participado representantes de Huawei, el Foro Económico Mundial, el Carbon Disclosure Project, la Global Enabling Sustainability Initiative y el Singapore Institute of International Affairs.

Huawei también ha dado a conocer su informe de sostenibilidad correspondiente a 2020, en el que destaca que ha trabajado con 93 de sus 100 principales proveedores en el establecimiento de objetivos de reducción de las emisiones de carbono, y que ha generado 12,6 millones de kilovatios hora de electricidad a través de plantas fotovoltaicas ubicadas en sus campus.