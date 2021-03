GSMA detalla las medidas sanitarias y de seguridad para el MWC21 - Mobile World Live

Stephanie Lynch-Habib, CMO de GSMA, ha expresado su deseo de demostrar al mundo que el ecosistema móvil puede regresar y congregarse en el MWC 2021 Barcelona en junio, gracias a los planes de la organización para garantizar la salud y la seguridad de los participantes en el certamen.

En declaraciones a Mobile World Live antes de publicar el extenso plan de salud y seguridad de la GSMA, denominado Comunidad Comprometida, Lynch-Habib ha asegurado que se trata del momento adecuado para mostrar al mundo lo que se puede hacer y potencialmente inspirar más confianza en la industria en cuanto a la recuperación de los certámenes presenciales en la era del Covid-19 (coronavirus).

En opinión de Lynch-Habib, el público considera el MWC y a sus organizadores como “la referencia en materia de acontecimientos masivos”, y explica que la GSMA confía en que su congreso de Barcelona se pueda llevar a cabo de manera segura, tras el éxito del MWC presencial del mes pasado en Shanghai.

También ha destacado la “demanda latente” de toda la comunidad para reunirse nuevamente en persona, dado que el 80% de sus 100 clientes principales se han comprometido por tres años para las futuras ediciones de eventos del MWC.

Mobile World Live reveló ya reveló en su momento que la GSMA tiene como objetivo la asistencia de hasta 50.000 personas.

Comunidad Comprometida

Mediante un comunicado, la GSMA ha hecho públicos los detalles de Comunidad Comprometida, un plan de seguridad y salud desarrollado en coordinación y aprobado por las autoridades sanitarias catalanas responsables de gobernar el MWC21, además de las autoridades catalanas y de una extensa lista de colaboradores.

La GSMA explica que el plan afectará a todos los participantes en el evento y está diseñado para crear un entorno seguro para el personal de la organización, los trabajadores, los expositores, los visitantes, los proveedores, los socios y la comunidad local.

Se aplicará el enfoque denominado Check In To Get In, en el que los asistentes deberán descargar la aplicación My MWC del congreso, que actuará como credencial digital que se activará y permitirá entrar al recinto tras llevar a cabo la inscripción, la declaración autoresponsable y las pruebas.

El plan de la GSMA contempla pruebas frecuentes, y todos los participantes deben presentar una prueba rápida negativa válida para acceder al recinto. La prueba deberá repetirse cada 72 horas, y la aplicación My MWC notificará a cada participante la próxima caducidad de la suya. En el recinto habrá varios centros de pruebas con capacidad para llevar a cabo pruebas rápidas.

Entre otras iniciativas de la GSMA se cuentan también el rastreo de contactos, los entornos sin contacto, el rediseño de los espacios de restauración, la monitorización de la ocupación de los espacios, el sentido único de circulación, la renovación de la infraestructura de las instalaciones y un mayor número de personal médico.

Se pedirá a los asistentes que cumplimenten diariamente un cuestionario de salud en la aplicación My MWC y que utilicen regularmente los 1.300 dispensadores de desinfectante distribuidos por el recinto, así como que usen una máscara FFP2 y respeten los requisitos de distanciamiento social.

El plan se basa en el Protocolo de Seguridad y Prevención contra Covid-19, que ya está siendo aplicado por el recinto de Fira de Barcelona.

Lynch-Habib agrega que el plan podrá ser modificado en cualquier momento, en respuesta a una situación de Covid-19 en constante evolución, y la empresa está dispuesta a dialogar con los clientes sobre las diversas opciones.

La GSMA reconoce que la audiencia del certamen será una mezcla de asistentes físicos y virtuales, y por ello planea un congreso híbrido.

El plan no cuenta con que la vacunación se encuentre en un nivel específico, explica Lynch-Habib, pero agrega que la compañía confía en que su plan de filtración mediante pruebas, junto con las “muy rigurosas” medidas de salud y seguridad, harán que sea seguro seguir adelante con el evento.

“Estamos realmente comprometidos a garantizar que la experiencia de seguridad del MWC impregne todo el viaje, desde el momento en que uno embarca en un vuelo, un autobús, un tren o un automóvil, hasta el momento en que abandona Barcelona”, agrega.

Haga clic aquí para leer el comunicado completo de la GSMA.