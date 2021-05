Google renueva Android y muestra novedades en IA - Mobile World Live

En su certamen anual Google I/O, la empresa ha presentado el nuevo diseño de su sistema operativo Android, ha lanzado nuevas herramientas de colaboración para el teletrabajo, detallado una integración con Samsung y mostrado un sistema de inteligencia artificial llamado LaMDA.

Google afirma que el rediseño de Android hace que el sistema operativo sea más expresivo, dinámico y personal. La expresividad se logra mediante botones más grandes, una característica que puede no ser universalmente popular porque puede reducir el número visible en la pantalla.

El dinamismo se manifiesta, según Google, en unos tiempos de respuesta más rápidos y más animación.

El futuro Android 12 también contará con control de voz, que permite a los usuarios realizar llamadas o leer texto manteniendo presionado el botón de inicio.

Las opciones de personalización le dan a cada teléfono una apariencia única al usar los colores de la imagen de fondo de la pantalla de inicio como punto de partida para ajustar el aspecto de los botones, las aplicaciones y los widgets.

Además del nuevo diseño, Google asegura haber reducido el tiempo de CPU necesario para los servicios centrales de Android, lo que resultará en una mayor duración de la batería.

Google, que ya había declarado anteriormente que sus empleados podrían seguir practicando el teletrabajo, ha profundizado en la integración entre sus servicios de reuniones y de documentos para permitir que los participantes en una videollamada colaboren en tiempo real sobre en el mismo papeleo.

La compañía también ha revelado que sus ingenieros están colaborando estrechamente con los desarrolladores de Samsung, el mayor fabricante de teléfonos Android, con el fin de combinar el sistema operativo Wear OS de Google con la plataforma Tizen de Samsung para dispositivos ponibles.

Uno de los momentos más intrigantes de la presentación de Google I/O ha sido la demostración de su inteligencia artificial LaMDA, que mantuvo dos conversaciones habladas con personas reales, aplicando una cadencia, una expresión y un contenido enormemente realistas.

Google officially announces #LaMDA

🔹A review of its Artificial Intelligence designed

🔹Ensures more natural conversations

🔹Pretend to be things

🔹Uses information from Google search to enhance the conversation

🔹Currently works with texts only#GoogleIO #GoogleIO2021 pic.twitter.com/GuZNffTrpk

— Piyush Bhasarkar (@IndianTech_1) May 18, 2021