Facebook prueba una herramienta para gestionar el tiempo de uso

La firma de redes sociales Facebook confirma que está trabajando en una funcionalidad con la que los usuarios podrán saber cuánto tiempo pasan en la aplicación.

La investigadora independiente Jane Manchun Wong ha encontrado en el código de la aplicación la herramienta Your Time on Facebook, todavía inédita. Contiene un desglose de los minutos de uso diario de la aplicación durante un período de siete días, así como una configuración de gestión que permite al usuario activar una alarma que lo avisa cuando se alcanza cierto límite temporal. El menú también incluye un atajo hasta el centro de notificaciones de Facebook, donde el usuario puede modificar la configuración o silenciar las notificaciones mediante un modo de No Molestar.

Facebook ha declarado a TechCrunch que el desarrollo de la nueva funcionalidad forma parte de un esfuerzo por “contribuir a que el tiempo que la gente pasa en Facebook se utilice bien”.

Wong también localizó en mayo una herramienta llamada Usage Insights, igualmente inédita y enterrada en el código de la aplicación de Instagram, propiedad de Facebook.

Facebook ha tomado la iniciativa de introducir funcionalidades de gestión de tiempo de uso en sus aplicaciones después de que Google y Apple presentaran otras semejantes en las próximas versiones de su sistema operativo, para que los usuarios estén al corriente del tiempo que emplean en el dispositivo. Las herramientas de Android e iOS informan al usuario del tiempo que se pasa con las aplicaciones, incluida Facebook, le marcan límites de tiempo y silencian notificaciones.