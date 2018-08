Facebook ficha al director de marketing de HP

Facebook busca un director de márketing con experiencia en sustitución del saliente Gary Briggs en el marco de sus esfuerzos para mejorar su reputación, dañada por el escándalo de filtración de datos a Cambridge Analytica.

Antonio Lucio (en la foto, a la derecha), director de marketing de HP, sustituirá a Briggs, que ya en enero anunció su intención de dimitir. El nuevo responsable de marketing responderá ante Chris Cox, director de productos. Este último afirma en el blog de la empresa que Lucio se ha labrado “una reputación extraordinaria en la industria como líder, responsable comercial y gestor”.

Cox ha elogiado a Lucio por su “franqueza al hablar de la necesidad de proceder con integridad y principios en el desarrollo de marcas verdaderamente mundiales, y también sobre la importancia de crear equipos diversificados en todos los niveles de la organización”.

El director de productos de Facebook afirma que su empresa se halla en un punto de inflexión. “Jamás nos habíamos enfrentado a retos tan grandes y tampoco habíamos tenido tantas oportunidades para ejercer un impacto positivo sobre el mundo.”

TechCrunch informa de que Lucio trabajará en todo el repertorio de aplicaciones de la firma, incluidas Instagram y WhatsApp, que en la actualidad no cuentan con un director de marketing.

El medio citado añade que en los requisitos de la oferta de trabajo constaba que los candidatos deberían ser capaces de “guiar la reputación de una marca” y tener “experiencia en la gestión de crisis”.

Facebook trata de recobrarse del escándalo de la filtración de datos mediante acciones tales como la realización de campañas comerciales en las que pide disculpas, con eslóganes como “Data misuse is not our friend (No somos amigos del uso indebido de datos)”, pero parece creer que tiene que hacer más.

Tras el incidente de Cambridge Analytica, el gigante de las redes sociales ha efectuado una auditoría de servicios para detectar usos ilegítimos de los datos de usuarios que ha comportado la suspensión de más de 400 aplicaciones. Hace escasos días, Apple anunció que había solicitado la eliminación de una aplicación de VPN para Facebook que incumplía las directrices sobre recopilación de datos de su App Store.