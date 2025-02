El Ministerio español para la Transformación Digital, bajo la dirección de Óscar López, se encuentra negociando con la Comisión Europea una extensión de los plazos establecidos para el despliegue de la red 5G en zonas rurales de España. El plan, denominado UNICO Redes Activas, persigue llevar la tecnología 5G a poblaciones de menos de 10.000 habitantes, asegurando velocidades superiores a los 100 Mbps.

Retrasos en la ejecución

Según Expansión, la ejecución del plan se ha visto obstaculizada principalmente por la demora en la aprobación por parte de la Comisión Europea (CE). En un principio, la CE se mostró reacia a subvencionar el despliegue del 5G rural, argumentando que el despliegue de la 4G había logrado una cobertura del 99% de la población sin necesidad de tales subvenciones. Este retraso inicial provocó que el Ministerio perdiera tiempo en trámites administrativos, como evidencia la convocatoria del concurso UNICO 5G en 2022, que quedó desierto al contemplar únicamente la construcción de torres sin incluir la instalación de los equipos activos.

Si bien la CE finalmente accedió a que los fondos se destinaran a los equipos activos, esto supuso una considerable pérdida de tiempo. La primera fase del concurso UNICO Redes Activas, dotada con 508 millones de euros, se adjudicó a finales de mayo de 2024, mientras que la segunda fase, con 163 millones adicionales, se adjudicó provisionalmente en diciembre de 2024. A pesar de la ambición del plan, que prevé actuaciones en cerca de diez mil torres rurales, las empresas operadoras se enfrentan a limitaciones de tiempo para completar el despliegue antes del plazo límite de febrero de 2026, debido a la complejidad en la formación de técnicos especializados y la lentitud de los trámites administrativos.

Fondos europeos

La financiación del proyecto proviene del programa europeo NextGen. En la primera convocatoria del programa UNICO Redes Activas se adjudicaron 508 millones de euros, distribuidos entre Telefónica (298 millones), Masorange (143 millones) y Vodafone (66 millones). La segunda convocatoria asignó 163 millones adicionales , repartidos entre Telefónica (83,7 millones), Masorange (59 millones) y Vodafone (20,2 millones). En total, Telefónica recibirá 382 millones para actuar en 5.071 emplazamientos, Masorange 202 millones para 2.836 emplazamientos, y Vodafone 86 millones para 1.644 emplazamientos.

Riesgo de perder los fondos no utilizados

De no conseguirse una prórroga, los fondos europeos NextGen no podrán ejecutarse más allá de febrero de 2026. Esto implicaría que los despliegues incompletos no podrían llevarse a cabo y se perdería el dinero no utilizado, perjudicando la extensión de la cobertura 5G en zonas rurales y dejando a estas poblaciones con una conectividad deficiente.