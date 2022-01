Elon Musk ofrece terminales de Starlink a Tonga

El multimillonario Elon Musk, propietario de SpaceX y del proveedor de Internet por satélite Starlink, ha acudido a Twitter para brindar su apoyo a Tonga, después de que una serie de desastres naturales haya privado de conexión con Internet al archipiélago del Pacífico sur.

Hace escasos días, la erupción de un volcán submarino y el tsunami resultante provocaron dos roturas en los principales cables submarinos que proporcionan Internet y otras comunicaciones a Tonga.

En respuesta a un artículo de Reuters que afirma que el corte de Internet podría durar alrededor de un mes, Musk ha preguntado en Twitter si los ciudadanos quieren que SpaceX aporte terminales de Starlink.

La agencia de noticias ha informado de las dificultades para reparar el cable de 827 kilómetros que conecta el archipiélago de Tonga con Fiyi y con las redes internacionales. La operadora Digicel Tonga explica que también se ha producido una rotura en un cable doméstico cercano al origen de la erupción volcánica.

Con todo, Musk también hace referencia a las dificultades que entrañaría dar cobertura por satélite a dicha zona, y por ello ha pedido una “confirmación explícita”.

This is a hard thing for us to do right now, as we don’t have enough satellites with laser links and there are already geo sats that serve the Tonga region. That is why I’m asking for clear confirmation.

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2022