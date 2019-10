El primer ministro británico podría autorizar los equipos 5G de Huawei

The Times informa de que Boris Johnson (en la foto), primer ministro del Reino Unido, parece estar dispuesto a permitir que Huawei siga suministrando equipamiento a las operadoras del país, porque teme que la imposición de prohibiciones al fabricante chino comporte que su país quede rezagado en 5G.

El periódico cita fuentes de alto nivel cercanas al gobierno y los servicios de seguridad, que entienden que Johnson seguirá los pasos de su predecesora Theresa May y permitirá tan solo que Huawei suministre elementos “no conflictivos” de las redes. Ha adoptado dicha medida después de consultar a sus ministros.

Siempre según The Times, se espera que el Consejo de Seguridad Nacional emita una resolución en noviembre.

Hasta ahora, las operadoras del Reino Unido han utilizado equipamiento de Huawei en el despliegue de la 5G en dicho país, pero una decisión adoptada en abril por el ya mencionado Consejo de Seguridad Nacional ha impedido que la empresa china contribuyese a la infraestructura con elementos que pudieran entrañar peligros de seguridad.

En julio, al acceder al cargo de primer ministro, Johnson declaró que necesitaría algún tiempo para adoptar una decisión sobre Huawei, con lo que se demoró el dictamen oficial sobre la participación de la firma china en la implantación de la 5G.

“Ha metido la pata”

Con todo, ahora parece que Johnson permitirá que Huawei siga trabajando con las operadoras, debido al temor de que no exista una alternativa viable. Una de las fuentes consultadas por The Times indica que no existe un “buen sustituto” que pueda suministrar un equivalente de algunos de los productos del fabricante chino y afirma que Occidente “ha metido la pata al permitir que Huawei desarrolle lo que casi es un monopolio en este terreno”.

Por otra parte, Johnson no querrá chocar con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, que han lanzado una campaña mundial contra Huawei, porque sospechan que la empresa utiliza su equipamiento para espiar al servicio del Estado chino.

Un miembro de los servicios de inteligencia ha declarado a The Times que los conocimientos técnicos del Reino Unido impedirían por sí solos que Huawei ponga en peligro la seguridad del país, pero que la decisión tiene consecuencias políticas, porque irrita a “nuestro aliado estratégico más cercano, Estados Unidos”.