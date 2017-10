El consejero delegado de Microsoft ofrece una visión de la tecnología futura

Según Satya Nadella (en la foto), consejero delegado de Microsoft, la Inteligencia Artificial (IA), la realidad mezclada y la computación cuántica son las tecnologías que nos llevarán al futuro.

Hace escasos días, Nadella presentó su libro Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone en el Lord’s Cricket Ground afirmando que la realidad mezclada es “la experiencia informática definitiva”, porque combina lo analógico y lo digital para que los usuarios ya no se vean obligados a interactuar con un dispositivo provisto de pantalla.

La pantalla se encontrará alrededor del propio usuario. Nadella afirma que “ese es el mundo hacia el que nos dirigimos”.

Nadella explica que la Inteligencia Artificial (IA) también es una de las tecnologías clave que permitirán prestar nuevos servicios. El consejero delegado cita como ejemplo la aplicación Seeing AI de Microsoft: se trata de un sistema concebido para personas con discapacidad visual que describe las personas, textos y objetos que rodean al usuario, con el objetivo de simplificar las tareas diarias.

El directivo de Microsoft también afirma que los problemas de computación del mundo de hoy no se pueden resolver con ordenadores convencionales, y que por eso es importante la informática cuántica. “Microsoft quiere adoptar dichas tecnologías y aplicarlas en el empoderamiento de las personas, para que puedan resolver sus problemas más acuciantes”.

Nadella ha hablado de las consecuencias no deseadas de la IA y ha afirmado que dicha tecnología puede ser buena o mala, pero que no se puede dejar de investigar por temor a la mala. Más bien hay que abordar la IA a partir de principios de diseño que le impidan proceder de manera no deseada.

Un ataque contra el chatbot Tay de Microsoft, acaecido en el 2016, tuvo como resultado la publicación de comentarios racistas en Twitter. Nadella explica que su empresa ha aprendido la lección y que hoy en día realiza las pruebas con un cuidado mucho mayor. También ha establecido un comité de ética.

Privacidad y seguridad

Nadella se ha referido a las cuestiones de privacidad y ha afirmado que Microsoft quiere proteger los datos de los usuarios y ganarse la confianza de los clientes, pero también reconoce las necesidades derivadas de la seguridad nacional. Confía en que el Gobierno estadounidense creará un nuevo marco legislativo y de transparencia que “permita crear un equilibrio” en una nueva era digital que se caracteriza por la circulación libre de la información.

También ha destacado la importancia de interoperabilidad y la colaboración, y ha puesto como ejemplo un acuerdo con Amazon que permitirá que los usuarios accedan al asistente de voz Cortana de Microsoft desde el asistente Alexa de Amazon, y viceversa.

Explia que “si la web se cerrara sobre sí misma como las tiendas de aplicaciones, sería una tragedia de verdad”.

He venido a hablar de mi libro

En su libro, Nadella habla de la infancia que vivió en la India, el marcharse a vivir en los Estados Unidos y su ascenso en el escalafón de Microsoft.

También pronostica que está a punto de llegar una nueva ola tecnológica que puede ejercer un gran impacto sobre la sociedad.

“Es un libro que trata de una transformación… del cambio que se producirá en las vidas de todos nosotros como consecuencia del ciclo de innovación tecnológica con mayor capacidad de transformación que se haya conocido nunca, de la llegada de una era de computación ubicua e inteligencia ambiental.”

“En el fondo trata sobre nosotros, los seres humanos, y sobre esa cualidad única que llamamos empatía, que se volverá aún más valiosa en un mundo en el que el torrente tecnológico alterará el status quo como nunca se había alterado.”