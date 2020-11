Dos asociaciones del sector piden que Europa rechace la propuesta sobre privacidad - Mobile World Live

Las asociaciones sectoriales GSMA y ETNO han pedido a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que rechacen una propuesta de endurecimiento de la normativa sobre procesamiento de metadatos en los servicios de comunicaciones, y advierten que las nuevas normas frenarían la innovación y el desarrollo en la economía de datos europea.

Las dos entidades han emitido una declaración conjunta después de que Alemania propusiera un cambio en el Reglamento de Privacidad Electrónica (conocida por las siglas inglesas ePR) de la UE que restringiría el uso de metadatos pseudonimizados en los servicios de comunicaciones.

La GSMA y la ETNO señalan que la propuesta refleja la “idea errónea y persistente de que la privacidad y la innovación no pueden coexistir”, y que no es “apta para el futuro, ni para la competitividad europea”, puesto que no salva “la brecha entre la protección de la privacidad y la confidencialidad, y el estímulo a la innovación” en los proveedores de servicios de toda Europa.

De cara al futuro, las organizaciones afirman que la propuesta no refleja las opiniones de los Estados miembros que apuntan a un consenso creciente sobre el procesamiento de metadatos pseudonimizados.

La industria también insta a seguir trabajando a fin de garantizar un “marco que conduzca al fortalecimiento de la economía de datos de la UE”.

En 2017, la Comisión Europea (CE) propuso ampliar su directiva de privacidad, que actualmente solo se aplica a las operadoras de telecomunicaciones, para pasar a regular también la actuación de las empresas que prestan servicios de mensajería. Sin embargo, los Estados miembros de la UE aún no han llegado a un acuerdo sobre la adopción de la normativa.