Debate en MWC Barcelona 2022 sobre la banda de 6 GHz

Apenas ha pasado un mes desde que tratamos el reciente análisis de GSMA Intelligence sobre los costes y beneficios de las diversas políticas que cabe adoptar respecto a la banda de 6 GHz.

No contaba con volver a escribir tan pronto sobre el tema. Pero posteriormente he tenido el placer de intervenir en un foro sobre espectro de 6 GHz para 5G/IMT realizado en el MWC de Barcelona. Los casi 100 asistentes presenciales y 250 telemáticos, procedentes de 80 países, ponen de manifiesto que la cuestión ha suscitado mucho interés, sobre todo por parte de gobiernos y responsables de la elaboración de políticas. Y lo más importante, el mismo hecho de que varios fabricantes y operadoras hayan colaborado (junto con GSMA Intelligence) en la organización de dicho foro es indicativo de la importancia de la materia tratada en él.

El acto ha empezado con la presentación de Luiz Felippe Zoghbi, director de política de espectro de la GSMA, y con la mía.

Zoghbi ha explicado las conclusiones de ciertos estudios que ponen de manifiesto la necesidad de un promedio de 2 GHz de espectro de banda media en zonas urbanas densas, así como un reciente informe de GSMA Intelligence que cuantifica los beneficios socioeconómicos de la asignación de espectro suficiente en la banda media. A continuación, yo mismo he presentado las conclusiones de nuestro reciente informe sobre los 6 GHz.

Puntos de vista de los responsables de la elaboración de políticas

Tras la introducción, hemos conocido unas excelentes reflexiones de varios responsables de la elaboración de políticas. Todos ellos han destacado la importancia de hallar nuevas bandas de espectro. Así, por ejemplo, Tariq Al Awadhi, experto en espectro de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones y la Gobernanza Digital de los Emiratos Árabes Unidos (conocida por las siglas inglesas TDRA), ha explicado la estrategia de su país en 5G, que según las previsiones actuales será la tecnología de acceso móvil predominante en 2027, y ha subrayado que se necesitan nuevas bandas de frecuencia.

Heidi Himmanen, de la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones (Traficom), ha declarado que respalda la banda superior de 6 GHz para IMT, porque esta puede desempeñar un papel importante en el futuro de la 5G e incluso en la introducción de la 6G.

Daniel Obam, de la Secretaría Nacional de Comunicaciones de Kenia, ha señalado que la banda de 6 GHz se considera importante, porque puede compensar la carencia de otro espectro de banda media en muchos países africanos.

Por supuesto que una cuestión clave sigue siendo la protección de los servicios tradicionales en 6 GHz, concretamente los servicios fijos por satélite y los servicios fijos con Backhaul móvil.

Eric Fournier, de la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) de Francia, ha hablado sobre los estudios de compartición enfocados en la protección de los servicios tradicionales en 6 GHz, que se están llevando a cabo en preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones-23 (CMR-23). Ha destacado que la cuestión clave en el plano internacional es la protección del enlace ascendente del servicio fijo por satélite, y ha advertido que no se espera que la franja superior de 6 GHz se utilice mucho para enlace ascendente por satélite en Europa, puesto que las bandas de enlace descendente emparejadas ya no están disponibles.

Todos los ponentes han subrayado que es importante que los estudios técnicos puedan estar a punto para la CMR-23. Olfa Jammeli, de la Agencia Nacional de Frecuencias de Túnez, ha señalado que todas las nuevas solicitudes de enlaces de microondas en 6 GHz de su país se han pospuesto hasta después de la CMR-23, porque los organismos pertinentes están a la espera de los estudios de compartición para evaluar la posibilidad de asignar la franja superior de los 6 GHz a IMT.

Puntos de vista de las empresas del sector

También han intervenido las firmas del sector, entre ellas tres operadoras con una amplia clientela en telefonía fija y móvil.

Santiago Tenorio, directivo del grupo Vodafone, y Roberto Rodríguez Dorrego, de Telefónica, han afirmado que es importante que la banda de 6 GHz se someta a un enfoque equilibrado, porque la densificación de red necesaria para ofrecer 5G no será viable si no se dispone de espectro de 6 GHz. Esto es especialmente cierto en países donde la banda ancha fija tiene poca implantación y que dependen en gran medida de la conectividad móvil. Mientras tanto, en los mercados con sólidas estructuras de telefonía fija, en los que gana terreno la “fibra hasta el hogar”, las operadoras afirman que la asignación de la franja inferior de 6 GHz para usos no sujetos a licencia (principalmente Wi-Fi) basta para garantizar servicios domésticos de alta calidad.

Jan Hendrik Jochum, experto de Deutsche Telekom, también ha señalado que los ambiciosos objetivos políticos formulados por la Comisión Europea, que implican que todas las zonas pobladas dispongan de cobertura 5G en 2030, solo se podrán alcanzar mediante espectro en la banda de 6 GHz. Ha explicado que, sin la franja más alta de 6 GHz, las operadoras de telefonía móvil no serán capaces de proporcionar la capacidad para 5G necesaria en exteriores, lo que podría comportar que la digitalización de Europa se quedara atrás respecto a otras regiones, en particular Estados Unidos y China.

Los fabricantes de equipamiento 5G han aportado otros comentarios. Ulrich Dropmann, director de estándares de Nokia, ha explicado la importancia de la banda de 6 GHz para impulsar el “mundo avanzado de la 5G” durante la segunda mitad de la década, cuando la 5G llegue a su pleno desarrollo, mientras que la directora de Ericsson, Erika Tejedor, se ha explayado sobre la capacidad de IMT para compartir espectro con los servicios que se hallan en la banda de 6 GHz.

Xu Weizhong, directivo responsable de redes móviles de Huawei, ha contribuido con interesantes experiencias desde China, donde las pruebas de campo realizadas en la banda de 6 GHz han demostrado que esta puede proporcionar la misma cobertura en exteriores que la de 3,5 GHz, así como un incremento de rendimiento del 15% al usar 128 TRX Massive MIMO.

Por último, Tim Frost, experto en estándares de MediaTek, ha destacado la importancia de utilizar 6 GHz tanto en servicios sujetos a licencia como en los que funcionan sin ella, y ha señalado que es técnicamente factible que un mismo dispositivo abarque tanto unos como otros.

El camino hacia la CMR-23

En 2020, algunos nos preguntábamos si las decisiones iniciales sobre la banda de 6 GHz habrían sido algo precipitadas. En aquel momento podía parecer atractivo asignar dicha banda a uso sin licencia, dado que su utilización en 5G podía abarcar una escala temporal muy larga, y cabía la posibilidad de usarla en seguida en Wi-Fi 6E.

Con todo, se espera que el número de conexiones 5G alcance los 1.000 millones en 2022, mientras que el volumen de datos transportado por las redes móviles casi se duplicará con respecto a 2020.

A diez años vista, nos enfrentamos a un grave riesgo de que las redes móviles no puedan satisfacer de manera continuada los requisitos de rendimiento que se esperan de la 5G, a menos que se disponga de más espectro de banda media. Por otra parte, también se plantea la cuestión de si se necesita toda la banda de 6 GHz para hacer frente a la demanda prevista de Wi-Fi, sobre todo en los mercados donde el espectro ya existente en la banda de 5 GHz y en la de 60 GHz está infrautilizado.

Desde el punto de vista de quienes establecen las políticas, el hito fundamental es ahora la CMR-23, así como la finalización de los estudios técnicos de la UIT, con miras a disponer de una idea clara sobre la protección de los servicios tradicionales que permita adoptar una decisión informada sobre la asignación óptima de la banda de 6 GHz.

La CMR tendrá lugar en 2023, lo que significa que ya no falta mucho para su celebración, y a juzgar por lo que se ha visto hoy, parece que numerosos gobiernos y organismos reguladores esperarán hasta entonces para definir su posición.

– Kalvin Bahia – economista, GSMA Intelligence

Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.