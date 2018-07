Confusión en torno a Microsoft Surface

Se ha especulado con la posibilidad de que Microsoft saque un dispositivo “de bolsillo” bajo la marca Surface, si bien también se ha rumoreado que el nuevo ingenio no tiene posibilidades de ver la luz.

The Verge informa de que el gigante de la informática quería crear una categoría de dispositivos “nueva y rupturista” en el marco de su proyecto Andromeda. El dispositivo resultante sería plegable, con una pantalla doble igualmente plegable que cubriría la bisagra cuando el aparato esté abierto.

Se ha explicado que Microsoft quiere incorporarle un puntero, de modo que el dispositivo pueda cerrarse como un libro en el que se pueda escribir con un lapicero digital. También se ha aventurado que Microsoft quiere usar procesadores basados en ARM, como consecuencia de la colaboración con Qualcomm para hacer funcionar Windows en los procesadores Snapdragon, si bien tampoco se descarta una versión con procesador Intel.

Pero las fuentes de ZDNet explican que Microsoft ha decidido no incluir los elementos de la plataforma necesarios para el soporte de Andromeda en la próxima edición de Windows 10. Según parece, esto se debe en parte a que aún no estaban preparados, pero también a que no existía una razón poderosa para sacar al mercado un producto de ese tipo.

Buena parte del interés en Andromeda se debe a que Microsoft, tras poner fin a sus líneas de smartphones con las marcas Nokia y Lumia, prácticamente ha desaparecido del mercado de telefonía móvil. No ha establecido contratos con terceros para que usen su plataforma en smartphones de cierta entidad (ha habido algún intento) y los rumores sobre un teléfono Surface no han llegado a materializarse.

Con todo, Microsoft ha logrado adelantarse a sus rivales con las tabletas de gama alta y dispositivos convertibles de Surface. Y las ventas de los productos con marca Surface todavía son fuertes y se incrementan gracias a los ordenadores portátiles. En un trimestre bueno, Microsoft factura unos 1.000 millones de dólares (unos 860 millones de euros) con ello.

Informaciones recientes indican que podría salir una tableta Surface económica, con un precio de 400 dólares (unos 344 euros) pensado para competir con el iPad básico de Apple.