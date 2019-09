¿Con qué velocidad transformará la 5G la industria?

En puertas de la 5G, nos aseguran que esta nueva tecnología de red tiene potencial para transformar el mundo que conocemos.

Las industrias, donde la productividad y la eficiencia tienen un papel clave, van a notar mucho su impacto, y los consumidores también gozarán de beneficios que irán más allá de una conexión de Internet más rápida en el smartphone.

Ahora que el despliegue inicial ya ha empezado, la industria analiza lo que la tecnología puede hacer paso a paso.

En una reciente exposición celebrada en Birmingham, la segunda ciudad más importante del Reino Unido, hemos experimentado de primera mano algunos de los casos de uso más futuristas de la 5G, y hemos visto la evolución que podría seguir en el futuro.

La exposición, organizada por el West Midlands 5G (WM5G) y respaldada por el gobierno en asociación con la Universidad de Birmingham y la empresa fabricante Ericsson, ha servido como marco para demostrar los posibles usos de la 5G en numerosas situaciones de la vida real, tanto en entornos laborales como sociales.

El futuro se ha hecho presente en Birmingham, desde el uso de Realidad Aumentada en el visionado de partidos de fútbol con imágenes privilegiadas hasta la visualización en 360º con tecnología 5G de las reformas propuestas para un paisaje urbano ya existente, robots controlados a través de la nube para el trabajo en fábricas y sistemas de asistencia para el cuidado doméstico.

La etapa de creación de las redes 5G

Frente a la exposición de tecnología futurista, se ha apreciado un consenso general entre los conferenciantes: la fase de investigación de la 5G ha terminado, y una vez efectuada la implantación inicial es hora de buscar su sitio en las distintas industrias.

Iain Thornhill, vicepresidente de la filial británica de Ericsson, ha declarado a Mobile World Live que “nos hallamos en una fase en la que hay que acordar nuevos modelos de negocio para que la industria empiece a adoptarlos”. Y añade que, en su opinión, “muchos sectores empezarán a adoptar dicha tecnología en el transcurso de los próximos 12 meses”.

Thornhill cree que gracias a la 5G podría lograrse una mejora en productividad y eficiencia, e incluso capacitar a las industrias para que respondan con mayor agilidad a la demanda de los consumidores.

Explica que “todo ello se debe a que se dispone de un mayor volumen de información, que luego puede procesarse y usarse para mejorar la competitividad”.

Igor LePrince, presidente del consejo de administración de West Midlands 5G (WM5G), ha manifestado su acuerdo, pero advierte de que tendrá que pasar algún tiempo para que ciertos casos de uso adquieran la escala suficiente.

Explica que “estamos probando ahora mismo algunos casos de uso, y una vez los hayamos probado queremos ampliarlos a toda la región y al resto del Reino Unido. El despliegue de los casos de uso empujará a las operadoras a implantar con mayor rapidez la 5G. Veremos el despliegue de escala a partir de 2020 y tendremos que avanzar en esa dirección para marcar la diferencia.”

Si bien las demostraciones que figuraban en el programa han sido impresionantes, Julian Beer, profesor de la Universidad de Birmingham, no está seguro de que algunos de los casos de uso futuristas para 5G estén a punto para el mercado masivo.

Otros, sin embargo, casi lo están.

Según Beer, “viendo trabajar los robots de ingeniería avanzada, nos damos cuenta de que la automatización de la fabricación no puede estar muy lejos. Y también debemos tener en cuenta el uso de realidad aumentada para la instalación de conductos en la pared en el sector de la construcción. Ninguno de esos casos de uso está listo para el mercado, pero algunos lo están más que otros.”

Thornhill argumenta que la fabricación y la ingeniería son dos de las industrias que fácilmente podrían sacar partido de la 5G y que dichos sectores deberían conseguir beneficios a corto plazo.

Añade que “en la fabricación se utiliza todo lo mejor de la 5G, el nivel de control ya no tiene por qué hallarse en las máquinas individuales, y se aprovecha la baja latencia y el elevado rendimiento de datos. Pienso que este es el caso de uso que está entrando con fuerza en Europa.”

We had a great three days at our pop-up 5G demonstrations, in partnership with @MyBCU and @ericsson, earlier this week.

The #WM5GDemos showcased some of the innovative and endless possibilities 5G can offer businesses in the West Midlands region and beyond. pic.twitter.com/SOwBDqZUwf

— WM5G (@WestMids5G) September 13, 2019