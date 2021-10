AT&T amplía las exigencias de vacunación contra la Covid-19

AT&T, en la línea de otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Facebook, obligará a sus empleados a vacunarse contra la Covid-19. La medida afectará a 150.000 de los empleados de la operadora estadounidense que están sindicados.

La compañía ha fijado el 1 de febrero de 2022 como fecha límite para que los miembros del sindicato Communications Workers of America presenten un certificado de vacunación como requisito indispensable para acceder a las instalaciones de la firma, o representarla en otros lugares.

AT&T cuenta con una de las mayores plantillas sindicadas del país. En octubre entrará en vigor un requisito de vacunación para cargos directivos no sindicados.

Su rival T-Mobile US ha indicado a Mobile World Live que anima a “los empleados a vacunarse”, pero es flexible en cuanto al calendario porque “algunos podrían necesitar más tiempo”.

Verizon declara en su página web que es “muy improbable” que obligue a sus trabajadores a vacunarse, si bien “anima a hacerlo a todos los que puedan”.