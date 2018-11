Amazon Alexa llega a España

Alexa, el asistente virtual de Amazon, está disponible en el mercado español desde esta semana. Además de activar las funciones de Alexa, la firma ha comenzado a vender cuatro dispositivos propios con el asistente integrado: los altavoces conectados Echo, Echo Plus y Echo Dot y el altavoz con pantalla Echo Spot. Junto a ellos se comercializan también el altavoz de subgraves Echo Sub y un nuevo adaptador de corriente Smart Plug (imagen de la derecha) para controlar dispositivos eléctricos conectados.

Con ocasión del lanzamiento, Amazon ha anunciado “centenares” de Skills -aplicaciones de Alexa- para clientes españoles, que permiten acceder mediante órdenes de voz a los servicios de medios como los diarios El País y Marca, las emisoras Televisión Española, Catalunya Ràdio y Cadena SER, comercios como Ikea, Burger King, Telepizza y Domino’s Pizza y operadores de transporte como Iberia y Renfe. Asimismo se pueden controlar dispositivos compatibles de marcas como Philips Hue, TP-Link y Netatmo.

Los dispositivos de Amazon salen a la venta en España con los precios siguientes: Echo Dot (60 €), Echo (100 €), Echo Plus (150 €), Echo Sub (130 €), Echo Spot (130 €) y Smart Plug (30 €), si bien se ofrecen en promoción de lanzamiento con un 40% de descuento: 36 € el Dot, 60 € el Echo, 90 € el Plus y 78 € el Spot. No obstante, para utilizar Alexa no es imprescindible adquirir ninguno de los equipos de Amazon, puesto que marcas de electrónica como Bose, Harman Kardon, Sonos, Energy Sistem, Huawei, Jabra y Netgear entre otras han anunciado también la comercialización de altavoces y otros dispositivos conectables a Alexa. Asimismo, la marca española de automoción Seat activará el lunes 5 de noviembre la compatibilidad con Alexa para los conductores españoles de sus modelos de coche más recientes, como la que ya disfrutan los británicos y los alemanes.