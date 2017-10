Alphabet pretende conectar Puerto Rico con los globos de Loon

El laboratorio X de Alphabet ha revelado que trabaja en la posibilidad de que los globos del Proyecto Loon se puedan usar para ofrecer conectividad de emergencia a Puerto Rico, devastada por un huracán.

La red de suministro eléctrico de la isla ha dejado de funcionar casi por completo y el 89% de los emplazamientos de telefonía móvil seguían sin funcionar la mañana del 1 de octubre. A finales de setiembre, durante los días inmediatamente posteriores a la tempestad, la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) estadounidense informó de que el 95% de los

emplazamientos de móvil había dejado de funcionar.

The #ProjectLoon team at X is exploring if it’s possible to bring emergency connectivity to Puerto Rico. Read more https://t.co/atroBWeTGv

— The Team at X (@Theteamatx) September 29, 2017