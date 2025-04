La GSMA salue les progrès dans l’adoption des services de paiement par mobile, désormais utilisés par plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde en 2024, dont un demi-milliards consultent leurs compte au moins une fois par mois.



Dans un rapport intitulé State of Industry Report on Mobile Money 2025, la GSMA rappelle qu’il a fallu 18 ans, à partir du lancement du premier service en 2001, pour parvenir à un milliard de comptes (dont 250 millions avec utilisation mensuelle), mais qu’il a suffi de cinq années pour doubler ce total.



Le total des comptes en 2024 a atteint 2,1 milliards, soit une hausse de 14 % par rapport à 2023, tandis que le nombre des utilisateurs mensuels a augmenté de 11 % pour atteindre 514 millions.



Environ 108 milliards de transactions cumulant une valeur de près de 1 700 milliards de dollars ont été traitées en 2024, soit une hausse de 20 % des transactions et de 16 % en valeur d’une année sur l’autre.



Le recours aux services de paiement par mobile aurait apparemment un effet bénéfique sur le PIB des pays où ils sont disponibles.



L’Afrique subsaharienne, notamment les zones est et ouest, reste la région la plus active.



Le rapport de la GSMA met par ailleurs en lumière « des progrès conséquents » dans la zone Est-Asie/Pacifique, où le deuxième taux de croissance le plus rapide a été enregistré en matière de comptes utilisés mensuellement.



Alors que les services de paiement sur mobile servaient surtout à l’origine pour les achats en magasin, le règlement de services publics, les envois de fonds et les frais de connexion, l’étude montre que de nombreux fournisseurs élargissent leur gamme à des services adjacents.



Certains services sont même devenus des plateformes financières à part entière, proposant par exemple des crédits, de l’épargne ou des assurances.

La GSMA note que le crédit était en juin dernier le service supplémentaire le plus courant, proposé par 44 % des fournisseurs.



Obstacles

Tout en soulignant les progrès accomplis, la GSMA souligne toutefois que des barrières freinent l’adoption.



Dans les douze pays évalués, huit se distinguent par un écart entre les sexes en matière d’adoption, avec toutefois « une légère amélioration par rapport à 2023 ».

La sensibilisation limitée du public à l’existence des services et une faible culture financière numérique figurent par ailleurs au rang des obstacles les plus importants.

Pour Vivek Badrinath, directeur général de la GSMA, « l’argent mobile est devenu un puissant moteur de l’inclusion financière et de la croissance économique ». Il ajoute que « son succès continu dépend d’environnements réglementaires favorables propres à encourager l’innovation et l’accessibilité », indispensables pour tirer tout le potentiel socio-économique des services.



« Pour que le paiement sur mobile reste accessible, abordable et sûr, il est essentiel que les gouvernements et les régulateurs travaillent avec les fournisseurs de services pour soutenir les programmes d’éducation financière, en donnant aux populations mal desservies les moyens d’agir et en leur offrant de nouvelles possibilités de prendre des décisions financières », observe par ailleurs Vivek Badrinath.