La Commission européenne (CE) va consacrer une enveloppe de 100 milliards d’euros pour appuyer le développement de méthodes de fabrication d’équipements hitech plus respectueuses de l’environnement. L’initiative se place dans le cadre du Pacte pour une industrie propre (Clean Industrial Deal, ou CID) qui vise à limiter les contraintes réglementaires et à alimenter la croissance au sein des entreprises européennes.

Dans un communiqué, la CE explique que l’enveloppe de 100 milliards va s’ajouter à l’adoption d’un nouveau cadre qui « permettra d’approuver plus simplement et plus rapidement les mesures d’aide d’État pour le déploiement des énergies renouvelables, de développer la décarbonation industrielle et de disposer de capacités de production suffisantes en matière de technologies propres ».

Le CID renforcera en outre le Fonds pour l’innovation et proposera une banque de la décarbonation industrielle.

La CE va également modifier le règlement InvestEU en vue de renforcer la capacité de prise de risques. « Cela permettra de mobiliser jusqu’à 50 milliards d’euros d’investissements privés et publics supplémentaires, notamment dans les technologies propres, la mobilité propre et la réduction des déchets », précise le communiqué.

Le CID est une initiative cadre destinée à aider les entreprises européennes à concurrencer les autres grandes puissances économiques, en aidant notamment les industries très consommatrices d’énergie à se confronter aux énormes dépenses induites.

« La demande de produits respectueux de l’environnement s’est essoufflée, et certains investissements ont été redirigés vers d’autres régions, note Ursula von der Leyen, la présidente de la CE. Nous sommes conscients que nos entreprises européennes se heurtent encore à bien trop d’obstacles, qu’il s’agisse des prix élevés de l’énergie ou d’exigences réglementaires excessives. Le pacte pour une industrie propre supprimera les entraves qui retiennent encore nos entreprises et apportera des arguments économiques solides en faveur de l’Europe. »

La GSMA approuve

Dans un communiqué séparé, la GSMA a salué les mesures prises par la CE, rappelant que l’industrie du mobile s’est depuis longtemps engagée à parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050 et que les opérateurs ont adopté des plans visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir un développement durable.

« L’insistance du CID sur le besoin d’une économie circulaire et de ressources durables s’aligne avec l’engagement de la GSMA à réduire l’impact environnemental dans le secteur des télécoms », explique le communiqué.

La GSMA recommande un certain nombre de mesures destinées à assurer le succès de la CID, notamment l’accent mis sur la promotion de la compétitivité, les investissements verts, la rationalisation des méthodes de reporting sur le développement durable, l’incitation à l’adoption des principes de l’économie circulaire et le soutien à une infrastructure numérique économe en énergie.