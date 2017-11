Feature: Huawei MBBF17 – Quotes of the Day

16 NOV 2017

Here’s a snapshot of the opening day’s keynote addresses from Huawei’s Global Mobile Broadband Forum 2017 in London. Speakers included Huawei rotating CEO Ken Hu; Johan Wibergh, CTO, Vodafone Group; Alex Sinclair, CTO, GSMA; Eros Spadotto EVP, TELUS; David Lynn, President and CEO, Viacom International Media Networks; Joni Rautavuori, Group VP, ABB Robotics; Dr. Hiroshi Nakamura, CTO, NTT DOCOMO; Stephen Howe, EVP, Bell Canada; and Gary Coombe, President, P&G Europe.