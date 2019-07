Orange boucle l’achat de SecureLink

Le groupe français Orange vient de finaliser pour 515 millions d’euros l’acquisition du spécialiste de la sécurité SecureLink, renforçant ainsi sa présence dans un secteur considéré comme clé pour les ambitions européennes de l’opérateur dans le secteur de la cybersécurité.

Depuis son annonce en mai, le rachat de SecureLink à Investcorp a reçu le feu vert de toutes les autorités concernées.

SecureLink offre des services de consulting en cybersécurité et vend des solutions matérielles et logicielles. Selon Orange, SecureLink emploie 660 personnes en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni en Allemagne, au Danemark et en Norvège, avec un portefeuille de plus de 2 000 sociétés clientes.

Orange a déjà renforcé sa présence sur le marché de la cybersécurité au premier trimestre en rachetant SecureData, l’une des principales sociétés britanniques du secteur.