Vodafone Group va revendre sa filiale italienne à Swisscom pour 8 milliards d’euros. L’opération est décrite par Margherita Della Valle, pdg du groupe britannique, comme la troisième et dernière phase de la restructuration de ses activités en Europe.

Margherita Della Valle s’efforce depuis des mois de réduire l’envergure de Vodafone en Europe et le marché conclu en Italie suit la vente des activités espagnoles à Zegona Communications pour un maximum de 5 milliards d’euros.

Vodafone est engagé en outre dans un processus régulatoire rigoureux pour boucler la fusion de ses activités britanniques avec celles de 3 UK, propriété de CK Hutchison.

Le mois dernier, Vodafone Italie avait entamé des négociations exclusives avec Swisscom.

Dans le cadre de l’accord, le montant de la vente doit être payé en liquidités. Vodafone fournira en outre pendant cinq ans toute une gamme de services à Swisscom contre une somme d’environ 350 millions d’euros à verser la première année suivant la finalisation de la vente.

Si les projets de cession italien et espagnol sont approuvés par les régulateurs, Vodafone s’engage à restituer 4 milliards d’euros aux actionnaires en rachats d’actions, soit 2 milliards tirés de chaque vente.

Pour Margherita Della Valle, le but du groupe est « d’opérer sur des marchés où les telcos sont en progrès et où nous tenons des positions solides, ce qui nous permettra d’assurer une croissance forte et sans surprises en Europe ».

Restructuration

A partir du 1er avril, Vodafone va entreprendre une vaste restructuration interne en cinq unités : Germany, European Markets, Afrique, Vodafone Business et Vodafone Investments.

Cette refonte va impliquer des changements de postes.

Ahmed Essam, ex-patron des activités au Royaume-Uni, devient président exécutif de Vodafone Germany et pdg chargé des pays européens. Max Taylor, actuellement directeur commercial, va lui succéder outre-Manche.

Philippe Rogge, pdg de Vodafone Allemagne, va quitter le groupe où il est remplacé à son poste par Marcel de Groot.

Enfin, Serpil Timuray, ex-pdg de la division Other Europe, est nommé pdg de Vodafone Investments.