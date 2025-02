MasOrange, Telefonica et Vodafone Group vont démontrer un premier cas d’utilisation de l’Open Gateway Multi-Telco Innovation Lab dans le cadre du MWC25 de Barcelone, en partenariat avec le centre de recherche i2CAT.

Les trois opérateurs s’apprêtent à présenter ViRe, une application pour mobile conçue par Laude et destinée à assurer un environnement sûr aux personnes protégées par une injonction d’éloignement.

Ce cas d’utilisation a été conçu en réponse prioritaire à un besoin social critique. Il tourne sur une application pour mobile multi-opérateurs afin d’informer en temps réel une personne vulnérable de la proximité ou du comportement à risque d’un individu reconnu comme dangereux. L’application alerte en outre les forces de l’ordre et d’autres personnes pour susceptibles d’offrir une protection supplémentaire.

Les opérateurs soulignent qu’un élément clé de la démonstration réside dans l’intégration des API Open Gateway.

Dans le cas présent, Laude a intégré différentes API fournies par le laboratoire, assurant par exemple des fonctions de vérification de la localisation, du numéro d’appel ou de l’identité et de l’intégrité.

L’application fait également appel à des algorithmes d’IA alimentés par les API intégrées dans les réseaux de télécoms, de manière à améliorer la sécurité et la fiabilité.

Laude est la première entreprise à explorer le potentiel des API déployées par les opérateurs au sein du laboratoire, note le trio. Ces installations vouées à l’innovation ont ouvert en octobre 2024 et offrent un « environnement d’accueil prêt pour les développeurs » permettant à ces derniers et aux entreprises d’explorer et d’utiliser les capacités des opérateurs par le biais d’API standardisées.

i2CAT assure la coordination et optimise les performances des API.

La démonstration sera organisée chaque jour au stand de la GSMA, dans le hall 4 du MWC25 de Barcelone.