Le conseil d’administration de la GSMA s’est choisi Ralph Mupita, pdg de MTN Group, comme vice-président. Il succède à Gopal Vittal, nommé le mois dernier à la présidence du même conseil.

Ralph Mupita occupera le poste jusqu’à fin 2026, terme du mandat donné au conseil. Il y secondera Gopal Vittal à la barre stratégique de l’association.

M.Mupita dirigeait MTN Group depuis septembre 2020, après y avoir exercé les fonctions de directeur financier pendant trois ans. Sous sa houlette, explique la GSMA, MTN a amélioré sa position financière, précisé ses priorités stratégiques et a introduit avec succès en bourse ses filiales au Ghana, Nigeria, Rwanda et Ouganda.

Avant de rejoindre MTN, Ralph Mupita a été pdg du fonds Old Mutual Emerging Markets, qui couvre des activités dans 19 pays d’Afrique, Amérique Latine et Asie.

Vivek Badrinath, directeur général de la GSMA, se réjouit de la nomination de Ralph Mupita et loue son expertise du secteur, notant que « son expérience sera inestimable pour continuer à négocier notre parcours dans le paysage dynamique de notre industrie ».

Le patron de MTN note quant à lui que sa nomination intervient alors que l’Afrique est en pleine transformation technologique et se met rapidement à l’heure du numérique. Exprimant son engagement en faveur de l’inclusion, il souligne le rôle essentiel des technologies mobiles pour « libérer le plein potentiel de l’Afrique et du Sud en général, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte dans ce voyage vers un avenir plus connecté ».

M.Mupita ajoute qu’il entend bien « continuer à stimuler l’innovation et les changements positifs dans le secteur ».

A noter que cette nomination intervient la même semaine qui voit Vivek Badrinath succéder au directeur général sortant, Mats Granryd.