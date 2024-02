Alors que le groupe Orange présente un chiffre d’affaires en hausse sur l’année 2023, la directrice générale d’Orange Christel Heydemann prédit un résultat favorable de l’enquête menée par la Commission européenne sur la fusion entre la filiale espagnole du groupe et l’opérateur Masmovil.

A une semaine de la présentation des conclusions de la CE, annoncée le 22 février, Christel Heydemann affirme que la direction du groupe reste confiante sur une issue positive de l’enquête du régulateur européen.

Commentant les performances du groupe pendant l’année passée, la directrice générale souligne qu’Orange a atteint ses objectifs financiers et continue de mettre en œuvre le plan stratégique dévoilé début 2023.

« Grace à nos efforts sur les prix, la qualité de service et notre programme d’efficacité, les revenus et l’EBITDAaL sont en progression de respectivement 1,8% et 1,3%, avec une accélération continue tout au long de l’année », commente Mme Heydemann dans un communiqué.

« L’Europe délivre de solides performances, portées par l’Espagne qui enregistre une croissance annuelle pour la première fois depuis 2018 », pointe Christel Heydemann.

Orange souligne en outre la croissance des services de détail en France au deuxième semestre ainsi qu’une progression de 11,4 % réalisée dans les régions Afrique et Moyen-Orient notamment grâce à l’engouement pour les données mobiles (+17,7%), le service financier Orange Money (25,8%) et le B2B (16,4%).

Au 4e trimestre 2023, le CA s’est élevé à 11,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 2 % d’une année sur l’autre.

Le résultat net de l’ensemble consolidé est de 2,9 milliards d’euros (+10,5%), « du fait du résultat d’exploitation, de l’augmentation des charges financières et de la baisse de la charge d’impôt ».

Le CA a augmenté de 1,5 % à 44,1 milliards.