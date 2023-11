Invité du sommet sur la 5G organisé à Bangkok par ZTE, Michael Lawrey, vice-président et directeur du TM Forum, a reconnu l’engouement de l’industrie des télécoms pour les opérations entièrement automatisées, supposées améliorer l’efficacité et le retour sur investissement. Mais il a tenu à rappeler que le déploiement de réseaux totalement autonomes ne se fera pas avant au moins cinq ans.

Michael Lawrey a admis que l’environnement totalement autonome envisagé en combiant l’IA et les réseaux automatisés est indispensable pour générer 700 millions de dollars de chiffre d’affaires additionnels à travers l’écosystème élargi. Il a cependant noté que « l’ampleur de ce qui reste à mettre en œuvre pour permettre aux outils réseau de passer au niveau 5 suggère qu’il y a encore du chemin à parcourir ».

Le vice-président du TM Forum a confirmé que l’évolution impliquée par l’IA va très vite et que les pdg et cadres rencontrés par le TM Forum parlent tous d’y faire appel pour améliorer leurs activités.

Michael Lawrey a remarqué en outre que certains opérateurs se montrent extrêmement volontaristes, à l’image d’Orange, qui veut parvenir à une autonomie réseau de niveau 4 avant la fin de 2025, tandis que China Mobile, China Unicom et China Telecom se sont fixé des objectifs similaires.

A propos des apports des réseaux autonomes à l’entreprise, Michael Lawrey a noté que les opérateurs ne s’intéressent plus seulement aux données de localisation et de transition : « Il s’agit de savoir comment capter vos comportements naturels, les conversations que vous partagez, la segmentation de votre activité. Tout cela doit être enregistré en temps réel et collecté, et nous devons mettre en forme ces données de façon à permettre leur utilisation sur le réseau. »