OTE annonce l’ouverture de négociations en vue de revendre Telekom Romania Mobile à Quantum Projects Group (QPG), projet déjà présenté aux autorités de Bucarest.

Dans un communiqué destiné à la bourse d’Athènes où OTE est inscrit, la filiale grecque de Deutsche Telekom révèle qu’elle a signé un protocole d’accord avec QPG en vue de la cession de ses activités mobiles en Roumanie.

OTE précise que le repreneur est contrôlé par Adrian Tomsa, magnat roumain des médias.

OTE explique s’« être constamment efforcé » d’améliorer les performances de la société roumaine au fil des années, « tout en explorant des options stratégiques pour assurer sa croissance à long terme ».

Après avoir signé le protocole d’accord, les deux partenaires « ont requis l’approbation des autorités roumaines compétentes ».

A noter qu’OTE a vendu sa part majoritaire dans les activités fixes de Telekom Romania à Orange en septembre 2021, affaire bouclée dix mois après avoir été annoncée.

Les chiffres de GSMA Intelligence font de Telekom Romania le plus petit des opérateurs mobiles roumains, avec 3,9 millions d’abonnés à la fin du 3e trimestre, derrière Orange, Vodafone et Digi Mobil qui totalisent respectivement 9,7, 8,8 et 5,6 millions d’abonnés.