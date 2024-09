Orange présente un plan visant à se retirer volontairement du New York Stock Exchange (NYSE) et à se désenregistrer auprès de l’US Securities and Exchange Commission (SEC). Le retrait sera effectif au 4e trimestre.

Dans un communiqué, le groupe français explique que la décision a été prise le 24 septembre par son conseil d’administration « après un examen approfondi tenant compte des exigences financières et administratives significatives liées au maintien de la cotation sur le NYSE et à l’enregistrement auprès de la SEC ».

« Cela participe à la simplification du fonctionnement interne et à l’efficacité d’Orange, tout en maintenant les normes les plus élevées de gouvernance d’entreprise et de transparence dans le reporting financier », justifie le communiqué.

Orange affirme que l’opération n’aura « aucun impact » sur ses clients et partenaires ou sur sa présence commerciale aux États-Unis. L’opérateur ajoute qu’il « reste pleinement engagé dans un dialogue ouvert et fréquent avec ses investisseurs américains ».

Le groupe signale cependant qu’il conservera son programme d’American Depositary Receipt (ADR), « ce qui permettra aux investisseurs de conserver leurs ADR et de faciliter leur négociation sur le marché de gré à gré (OTC) ».

En vue de se retirer du NYSE, Orange va déposer une demande auprès de la SEC au cours du quatrième trimestre 2024. Le retrait de la cote sera effectif dix jours après ce dépôt.

Le groupe escompte également désenregistrer auprès du NYSE les titres de dette qu’il a émis, avec effet 90 jours après dépôt de la demande.

Orange va continuer à publier ses résultats financiers selon les règles IFRS (International Financial Reporting Standards).

Les actions d’Orange restent cotées sur Euronext Paris, où la plupart de ses investisseurs domestiques et internationaux les négocient actuellement.