Orange et le spécialiste de l’apprentissage en ligne Coursera lancent de nouvelles formations certifiantes gratuites pour les jeunes de la région Afrique-Moyen-Orient. Les programmes mettent l’accent sur les technologies émergentes comme l’IA et la cybersécurité mais proposent également des prestations sur le marketing numérique et l’entrepreneuriat.

Les formations seront diffusées par le réseau Orange Digital Center (ODC). Elles sont conçues pour « répondre aux besoins du marché du travail en constante évolution, offrant aux jeunes talents les connaissances et les compétences nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi, faire évoluer leur carrière professionnelle ou les encourager à entreprendre dans le numérique », précise le communiqué d’Orange.

Orange veut promouvoir l’inclusion numérique à travers le réseau d’ODC, qui offre 16 centres physiques équipés des technologies les plus récentes dans la zone Afrique-Moyen-Orient. Ces « hubs d’innovation » offrent en particulier une « École du Code » et un accélérateur de start-ups.

« En partenariat avec Coursera et à travers les Orange Digital Centers, nous ouvrons les portes de l’apprentissage certifiant à tous nos bénéficiaires, en offrant ainsi des opportunités d’éducation et de développement professionnel à ceux qui en ont le plus besoin », résume Asma Ennaifer, directrice exécutive RSE pour ODC Afrique et Moyen-Orient.