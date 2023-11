Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business, a profité d’un événement organisé à Londres pour réaffirmer son ambition de faire de la branche entreprise du groupe français le leader européen de l’intégration réseau et numérique, tout en réalisant les objectifs financiers fixés pour 2025.

Dans le cadre d’une présentation aux médias et aux analystes, Aliette Mousnier-Lompré a souligné les progrès réalisés dans la refonte de la branche anciennement baptisée Orange Business Services et dans la transformation de ses orientations, annoncée en 2022 dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe.

La directrice générale a expliqué que l’une des différences fondamentale entre Orange Business et les intégrateurs traditionnels était l’expertise réseau acquise au fil des années passées dans les télécoms – atout qui permet de pousser bien plus loin que les concurrents dépourvus de cette expérience pour concevoir, réaliser, intégrer et orchestrer des infrastructures numériques complexes.

« Nous occupons un sweet spot sur le marché, à l’intersection entre le monde des telcos et celui de l’informatique, a précisé Aliette Mousnier-Lompré, rappelant qu’Orange avait repéré depuis 15 ans la convergence qui « devient aujourd’hui réalité », le lien « entre connectivité et numérique étant plus évident que jamais à l’âge de l’IA ».

« L’IA n’est pas une nouveauté, mais le marché est clairement en pleine effervescence et dans ce contexte nous voyons les organisations se poser la question de ses implications au niveau de la couche data tout autant qu’à celui de la couche infrastructure », a observé Aliette Mousnier-Lompré. Elle a ajouté qu’utiliser la technologie à grande échelle implique « une orchestration avancée de l’infrastructure cloud-to-edge distribuée, des connexions hyper-rapides et une cybersécurité multicouches ».

En termes de développements de l’IA, la directrice général d’Orange Business a noté que le monde en était encore à l’ère de l’expérimentation, mais qu’elle s’attend à « des applications partout en entreprise » en 2025.

Orange Business veut aider les entreprises dans tous les aspects de leur transformation numérique, cybersécurité et développement y compris, a insisté Aliette Mousnier-Lompré, affirmant pour finir que sa branche vit actuellement « un moment pivot », alors que sa réorientation vers le numérique doit la ramener « sur la voie d’une croissance profitable d’ici 2025 ».