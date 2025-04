Nvidia annonce un plan de 500 milliards de dollars visant à développer des infrastructures industrielles liées à l’IA aux États-Unis dans les quatre prochaines années en partenariat avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Foxconn, Wistron, Amkor Technology et Siliconware Precision Industries (SPIL).

Rappelant ses ambitions de concevoir et de construire des usines destinées à la production de superordinateurs d’IA aux États-Unis, Nvidia fait remarquer au préalable qu’elle dispose déjà de plus d’un million de mètres carrés d’espace de fabrication en Arizona et au Texas.

L’usine TSMC de Phoenix (Arizona) a déjà commencé à produire les dernières puces d’IA de l’entreprise, tandis que la fabrication de superordinateurs au Texas est réalisée chez Foxconn à Houston et Wistron à Dallas.

La production dans ces deux dernières usines devrait « monter en puissance au cours des 12 à 15 prochains mois », note Nvidia, qui prévoit en outre de travailler avec Amkor et SPIL sur les opérations d’emballage et de test en Arizona.

A propos du quintet évoqué dans son annonce, le numéro un des processeurs dédiés à l’IA explique que « ces entreprises de renommée mondiale approfondissent leur partenariat avec Nvidia, développent leurs activités tout en élargissant leur empreinte mondiale et en renforçant la résilience de leur chaîne d’approvisionnement ».

Nvidia présente ses superordinateurs comme les « moteurs d’un nouveau type de centre de données créé dans le seul but de traiter l’intelligence artificielle ».

Pour Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, « le renforcement des capacités de fabrication aux États-Unis doit nous aider à mieux répondre à une demande incroyable et croissante de puces d’IA et de superordinateurs, à renforcer notre chaîne d’approvisionnement et à stimuler notre résilience ».

L’annonce intervient cependant dans un contexte d’incertitude concernant les droits de douane sur l’importation de semi-conducteurs et d’une multitude d’autres articles aux États-Unis et alors que Washington s’efforce de promouvoir les efforts de fabrication à l’intérieur du pays.