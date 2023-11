Eutelsat Group, société créée suite à la fusion d’Eutelsat et OneWeb, annonce être la première à avoir reçu des autorités spatiales indiennes l’autorisation de lancer un service de connexion haut débit par satellite. Le lancement commercial interviendra dès que l’opérateur disposera du spectre nécessaire.

Dans un communiqué publié sous l’en-tête d’Eutelsat OneWeb, l’opérateur explique que sa filiale OneWeb India a obtenu le feu vert de l’Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe), après avoir déjà acquis une licence auprès du Department of Telecommunications de New Delhi.

IN-SPACe est l’agence gouvernementale indienne chargée d’autoriser et de superviser les activités spatiales. Son domaine de responsabilité comprend le lancement de satellites, le partage d’infrastructures et les services satellitaires.

Eutelsat OneWeb souligne que sa constellation en orbite basse est déjà en place et que le groupe a reçu l’autorisation de principe de mettre en place des portails de connexion dans les États de Gujarat et Tamil Nadu. Ces points d’entrée permettront d’« assurer la fourniture de connexions vitales à haut débit et faible latence à des clients partout en Inde ».

Sunil Bharti Mittal, président du conseil d’administration de Bharti Group et vice-président d’Eutelsat Group, considère cette première comme « un pas critique pour l’ambition indienne d’offrir à tous des connexions internet », ajoutant qu’Eutelsat OneWeb est « prêt à un déploiement dès l’obtention des autorisations liées au spectre nécessaire au lancement commercial des services ».

Cette annonce ne va pas manquer de relancer la concurrence sur un marché indien des connexions par satellite où Starlink (Space X), Amazon et Reliance Jio jouent déjà activement des coudes.

Eutelsat Group est né en septembre de la fusion de l’opérateur français Eutelsat avec OneWeb.