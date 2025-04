MTN Group annonce la signature d’un accord avec le spécialiste du logiciel vidéo Synamedia en vue de développer une plateforme africaine de streaming en ligne. Le projet a pour ambition de révolutionner la consommation de produits vidéo sur le continent.

La plateforme doit permettre la diffusion sur des réseaux fixes et mobiles et fera appel à une technologie basée sur le cloud pour fournir de la télévision en continu et de la vidéo à la demande selon des critères adaptés aux téléspectateurs de chaque pays visé.

La plateforme devrait offrir des contenus accessibles par abonnement et/ou financés par la publicité, avec la possibilité d’offrir aux annonceurs des propositions ciblées.

MTN précise que chaque pays « bénéficiera d’une stratégie de contenu préalablement sélectionné, adaptée de manière réfléchie aux cultures, aux langues et aux habitudes des téléspectateurs locaux ». Cela garantira, selon MTN, « une grande pertinence et une meilleur résonance auprès du public sur tout le continent ».

Pour le directeur commercial de MTN, Selorm Adadevoh, il existe une « opportunité unique de transformer la consommation vidéo en Afrique avec un contenu de haute qualité, accessible et pertinent ».

Il ajoute que l’accord va permettre l’accès à « une technologie de pointe et à une connaissance approfondie des clients afin d’améliorer les expériences de divertissement et de favoriser l’inclusion numérique ».

A noter toutefois que cette offensive de MTN en vue de capter une partie du marché africain de la diffusion en continu va mettre l’opérateur en concurrence avec de grands acteurs internationaux, dont Netflix et la société sud-africaine MultiChoice. Cette dernière fait actuellement l’objet d’un projet d’acquisition par le géant français des médias Canal+.