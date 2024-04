Les gouvernements britannique et américain ont signé un accord de partenariat visant à assurer un développement et un usage sûrs de l’IA. Le document prévoit notamment des tests de différents modèles.

Dans une déclaration commune, Londres et Washington expliquent que les travaux et les recherches seront menés par des instituts nouvellement créés chargés d’évaluer le niveau de sécurisation de l’IA et de développer des garde-fous destinés à limiter les risques associés à la technologie.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux États veulent mener “au moins un exercice en commun sur un modèle disponible dans le public” et “puiser dans le vivier d’expertise collective” des deux instituts.

Les deux signataires expliquent en outre avoir établi des plans visant à définir une approche commune des tests de sécurité de l’IA. Ils appellent en outre à établir des “partenariats similaires avec d’autres pays pour promouvoir la sécurisation de l’IA partout dans le monde”.

Basé sur les engagements pris en 2023 lors du sommet sur la sécurité de l’IA, le protocole d’accord a été signé par la ministre du commerce américaine Gina Raimondo et la secrétaire d’État britannique chargée des technologies Michelle Donelan.

Le partenariat prend effet immédiatement.

En septembre dernier, les services de cybersécurité des deux pays ont également signé un accord de coopération en vue de définir des règles de conduite portant sur la sécurité des développements liés à l’IA.