Gartner prédit que les smartphones intégrant l’IA générative (GenAI) représenteront certes 22 % des modèles vendus en 2024, mais qu’il faudra attendre 2027 pour que la technologie relance véritablement le marché.

Pour Ranjit Atwal, senior director analyst chez Gartner, les utilisateurs s’attendent déjà aux améliorations apportées dès aujourd’hui par la GenIA à certaines fonctions liées à la photo et à l’intégration vocale.

« Il est peu envisageable qu’ils soient prêts à payer plus cher un smartphone intégrant la GenAI sans une application de rupture », estime l’analyste.

Gartner note que l’élément fondamental propre à changer l’expérience des utilisateurs sera le lancement de grands modèles de langage développés spécifiquement pour les smartphones.

Cette avancée va transformer les smartphones « en compagnons toujours plus dotés d’intuitions, capables de comprendre et de répondre au langage humain et aux signaux visuels pour élever l’expérience des utilisateurs à de nouveaux sommets ».

Parmi les éléments logiciels de GenAI déjà installés sur les smartphones, Gartner cite Gemini Nano (Google), Ernie (Baidu) et GPT-4 (Open AI).

Le cabinet estime que 240 millions de smartphones équipés de la GenAI seront vendus en 2024 contre quasiment aucun en 2023.

Gartner ajoute que les ventes de smartphones ont retrouvé la croissance au quatrième trimestre 2023 après neuf trimestres consécutifs de déclin. Le cabinet prévoit la vente de 1,2 milliards d’appareils cette année, en augmentation de 4,2 % par rapport à 2023. Ranjit Atwal souligne toutefois que ce chiffre ne traduit pas encore « une récupération complète » du marché.