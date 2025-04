Counterpoint Research prédit une nouvelle poussée des ventes de smartphones au premier trimestre 2025 mais revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison des incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale.

Les chiffres trimestriels préliminaires du cabinet d’analyse suggèrent un marché en progression de 3 % d’une année sur l’autre, les subventions en Chine et la croissance des marchés émergents étant à l’origine de la reprise. Ces deux facteurs compensent le déclin général des ventes dans les pays développés.

Avec la publication de sa mise à jour portant sur les résultats du 4e trimestre 2024, Counterpoint Research espérait une augmentation de 4 % des ventes en volume d’une année sur l’autre, avant de revoir sa copie pour annoncer une légère baisse.

Pour Ankit Malhotra, analyste chez Counterpoint Research, « les ventes ont été particulièrement fortes en janvier (2025 NDLR), la demande étant stimulée par les subventions en Chine. La dynamique a profité en outre de lancements retentissants comme ceux du S25 de Samsung et de l’iPhone 16e, mais elle s’est rapidement inversée lorsque les incertitudes économiques et les risques de guerre commerciale ont commencé à s’intensifier, en particulier vers la fin du trimestre ».

Apple a pris pour la première fois la tête des ventes lors d’un premier trimestre grâce au lancement de l’iPhone 16e au cours de la période et à une croissance à deux chiffres au Japon, en Inde et dans certains pays des zones Afrique-Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.

Premier du classement au premier trimestre, Apple prend 19 % du marché, avec une augmentation de 4 % du nombre d’unités écoulées. Samsung se place en deuxième position avec 18 % et avec un volume de ventes en baisse de 5 % d’une année sur l’autre.

Xiaomi est troisième avec 14 %, suivi par Vivo et Oppo, qui détiennent chacun 8 %.