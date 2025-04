Un rapport de Juniper Research affirme que les opérateurs vont investir ces quatre prochaines années plus de 86 milliards de dollars dans des solutions basées sur l’IA, alors que les grands acteurs de l’industrie redoublent d’efforts pour parvenir à une gestion de réseau « zero-touch ».



L’étude prédit que l’investissement annuel des opérateurs mobiles dans l’IA va passer de 13 milliards de dollars en 2025 à 22 milliards en 2029, soit une augmentation de 62 %. La croissance est alimentée par les efforts de minimisation des interventions humaines dans la gestion des réseaux, de façon à en optimiser les performances et l’efficacité.



Juniper voit dans les services d’IA dit « agentique » le principal moteur de cette croissance. Ces systèmes autonomes sont conçus pour prendre des décisions et agir indépendamment en accord en se basant sur des paramètres prédéfinis et des capacités de résolution de problèmes avancées.



L’optimisation des RAN grâce à l’IA agentique apparaît comme l’application présentant le meilleur retour sur investissement. Cette technologie permettrait aux opérateurs de réduire considérablement la latence dans les processus de prise de décision, ouvrant ainsi la voie à une optimisation des réseaux en temps réel.

Juniper estime que les plus gros opérateurs procéderont aux premiers

déploiements, mais prévient que le succès dépendra de l’utilisation de modèles d’IA légers. Ces modèles, basés sur moins de paramètres, peuvent répondre aux exigences de faible latence essentielles pour améliorer l’expérience des clients grâce à des actions autonomes plus rapides.



Au niveau régional, la Chine et l’Asie de l’Est devraient dominer les investissements mondiaux en matière d’IA dans les réseaux cellulaires, l’Inde et l’Europe de l’Ouest prenant également une part importante.



Malgré l’importance des investissements prévus par les opérateurs dans l’IA, « les économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d’énergie permise par la mise en œuvre de l’IA agentique dans les RAN devraient contribuer de manière substantielle à la réalisation du retour sur investissement par les opérateurs », remarque Alex Webb, auteur de l’étude chez Juniper.



Rentabilité

Alors que les opérateurs s’efforcent de réaliser des économies et d’améliorer l’efficacité énergétique grâce au déploiement de l’IA et à l’innovation à court terme, Juniper prévoit également que le secteur va tenter d’utiliser la technologie pour générer des rentrées d’argent. L’IA devrait en particulier aider les opérateurs à lancer de nouveaux services pour les entreprises et les particuliers, y compris l’accès fixe sans fil (FWA) et les réseaux privés.



Le rapport prévoit que le CA total dégagé des réseaux par les opérateurs passera de 973 milliards de dollars en 2025 à plus de 1 000 milliards de dollars d’ici à 2029. Bien que modeste, cette croissance s’inscrit dans un contexte de ralentissement des dépenses des consommateurs pour les services des opérateurs. Le découpage du réseau par l’IA représente une opportunité clé dans ce contexte de pression croissante, car il permet aux opérateurs de fournir une connectivité différenciée sur une infrastructure physique partagée.



Intitulée Global AI in Cellular Networks Market 2025-2029, l’étude de Juniper couvre 61 pays.